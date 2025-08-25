Un crucero con 8.500 personas queda a la deriva por una avería en los motores

Un crucero de la compañía MSC ha quedado a la deriva con 8.585 personas mientras realizaba la ruta desde los puertos italianos de Génova (norte) y Nápoles (sur) y tendrá que ser remolcado, aunque la situación a bordo es "tranquila" y está controlada.

La nave MSC World Europa, con bandera maltesa, se detuvo a unas 8 millas al suroeste de la isla de Ponza con 6.496 viajeros y 2.089 miembros de la tripulación, informó la Guardia Costera de Italia.

El capitán ha verificado un "problema de naturaleza eléctrica" en los motores del crucero a las 07:25 hora local y lo ha reportado al Centro de Coordinación de Auxilio Marino italiano. La situación a bordo es "tranquila" y está "bajo control", las condiciones meteorológicas en esta zona del mar Tirreno son "favorables" y los servicios esenciales para los pasajeros siguen estando "garantizados" por los generadores de la nave.

Dos remolcadores zarparon de los puertos de Gioa Tauro y de Nápoles (sur) para asistir al crucero y conducirlo hasta el puerto napolitano. Además, un grupo de técnicos de la naviera estudiarán la avería e intentar resolverla. Por precaución, se han enviado al lugar de dos naves de la Guardia Costera y de un helicóptero.