Millones de españoles inician este viernes sus vacaciones de Semana Santa, otros tantos deberán esperar unos días para afrontar un fin de semana largo a partir del Jueves Santo. Mientras algunos apuestan por descansar y disfrutar de las procesiones en su lugar de vivienda habitual, las alternativas de salir y cambiar de aires se impone en otros hogares que buscan desconectar. Porque para más de la mitad de los españoles (58,5%) viajar es el mejor remedio contra el estrés, por encima de la terapia o el deporte. Es lo que marca una encuesta llevada a cabo por la plataforma de viajes responsables Evaneos, en el que se reflejan los tres mayores temores de los españoles cuando se van de vacaciones: quedarse sin cobertura en el móvil, que les pille mal tiempo allá donde vayan y tener que afronta el viaje en avión.

Quedarse sin cobertura en el móvil

Pues sí. Igual podría parecer evidente, pero llama la atención que hasta un 83% de los encuestados reconozcan que pasarían ansiedad por no tener el móvil encima durante sus vacaciones. Y la magnitud del 'drama' sería mayor entre los menores de 24 años, segmento edad en el que el 90% teme quedarse sin cobertura. Pasamos casi siete horas al día conectados a Internet y, aunque tres de cada cuatro españoles reconoce que podría ser beneficioso alejarse de las tecnologías durante un tiempo, y por ello renunciaría al wifi durante sus vacaciones, la realidad es que reconocen, paradójicamente, que experimentarían ansiedad y aislamiento si no pudieran utilizar su teléfono móvil o revisar sus redes sociales. Porque 6 de cada 10 encuestados quieren estar conectados en todo momento durante sus vacaciones para poder compartir fotos y vídeos en las redes sociales y la mitad se aburriría si su alojamiento no tuviera una buena conexión a Internet para poder administrar su ocio.

El mal tiempo

El segundo aspecto que puede chafarle el descanso a los españoles es el tiempo. La semana previa a marcharse de vacaciones las consultas a AEMET se multiplican. El 78,3% de viajeros considera un incordio tener que afrontar sus días libres de asueto con turbulencias meteorológicas. Este vez los últimos días de marzo se presentan con calor en el inicio de la Semana Santa de Sevilla e incertidumbre en la segunda mitad

Montar en avión

Por último, el tercer mayor temor de los españoles cuando se van de vacaciones tiene que ver con el medio de transporte que deben usar para llevar a cabo sus planes. Un 61% de los encuestados confiesa sus reticencias a montar en avión. Si el destino así lo permite, la alternativa del tren y del coche está cada vez más presente e incluso hay algunos que están variando su estilo de vacaciones para huir del mundanal ruido y aislarse en centros de meditación y monasterios o aplicar el modo 'solo travel', una modalidad que ya ha probado casi la mitad de los consultados. Y con éxito, ya que únicamente un 4,5% no volvería a hacerlo.