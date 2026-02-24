Esta es la moneda de 5 pesetas que ha alcanzado los 82.763 euros en subasta: récord histórico

Una moneda de 5 pesetas acuñada en 1895 durante el reinado de Alfonso XIII se ha consolidado como la pieza más valiosa de esta denominación en la historia de la numismática española, alcanzando un precio de 82.763 euros en su última aparición pública. Este ejemplar, que muestra al monarca cuando era apenas un niño, representa el récord absoluto para los duros españoles y evidencia el creciente interés por las antiguas pesetas en el mercado de coleccionismo.

El mercado numismático español ha experimentado un notable auge en los últimos años, con piezas que superan con creces su valor nominal original. Mientras que las monedas de euro acaparan buena parte de la atención mediática cada semana, la realidad demuestra que solo algunos ejemplares en condiciones excepcionales alcanzan valoraciones significativas. Sin embargo, las pesetas, la divisa que circuló en España antes de la llegada del euro, han demostrado que ciertas piezas pueden superar ampliamente las expectativas, como demuestran ejemplares de 1 peseta que han sobrepasado los 7.000 euros.

En el ámbito de la numismática, el precio de las monedas depende fundamentalmente de tres factores: su estado de conservación, su escasez en el mercado y su rareza histórica. En el caso específico de las piezas de 5 pesetas, popularmente conocidas como duros, las que poseen mayor valor no resultan fáciles de localizar y, en numerosas ocasiones, ya están identificadas y catalogadas en colecciones privadas o institucionales reconocidas internacionalmente.

Características técnicas del duro de 1895

La moneda más valiosa de 5 pesetas fue acuñada en Madrid en 1895, cuando Alfonso XIII era todavía un niño que reinaba bajo la regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Esta pieza presenta unas características técnicas muy específicas: cuenta con un diámetro de 37 milímetros, un peso de 25 gramos y está fabricada con plata de ley de 900 milésimas, lo que garantiza su alto contenido en metal precioso.

En cuanto a los elementos identificativos, la moneda lleva las estrellas 18 y 95 en su diseño, que indican el año de acuñación según el sistema utilizado en la época. Las siglas PGV que aparecen en la pieza corresponden a los nombres de los tres responsables de la ceca: Félix Miguel Peiró Rodrigo, Antonio García González y Remigio Vega Vega, quienes supervisaron la producción monetaria durante aquel periodo.

Diseño iconográfico de la pieza

El anverso de esta moneda histórica muestra el busto del rey niño Alfonso XIII orientado hacia la izquierda, rodeado por la leyenda 'POR LA GRACIA DE DIOS - 1895 - ALFONSO XIII', una fórmula tradicional que legitimaba el poder real como designio divino. Por su parte, el reverso presenta el escudo coronado de España, rodeado por la inscripción 'REY CONST DE ESPAÑA' y el valor facial '5 PESETAS', siguiendo los cánones estéticos de la época.

Historial de subastas y revalorizaciones

El recorrido comercial de este ejemplar único ha sido verdaderamente excepcional. Su primera aparición documentada en el mercado actual tuvo lugar en diciembre de 2021, cuando la prestigiosa casa de subastas Aureo & Calico lo remató por 75.000 euros. En ese momento, la pieza había sido graduada con la calificación SC, que indica un estado de conservación casi perfecto.

Posteriormente, la moneda fue encapsulada y graduada por NGC, una de las empresas certificadoras de monedas más reconocidas a nivel internacional, que le otorgó la calificación SP62. Con esta nueva certificación, la pieza salió nuevamente a subasta en MDC Mónaco, donde alcanzó los 80.000 euros, superando su anterior valoración y confirmando su tendencia alcista en el mercado.

La aparición más reciente de esta moneda de 5 pesetas tuvo lugar en agosto de 2023, cuando la casa Heritage, una de las más importantes del sector a nivel mundial, la incluyó en su catálogo. En esta ocasión, el ejemplar se remató por 82.763 euros, estableciendo un nuevo récord para esta denominación y consolidándose como el duro más caro jamás vendido en subasta pública.

Contexto histórico y valor numismático

Alfonso XIII accedió al trono español desde su nacimiento en 1886, tras la muerte prematura de su padre, Alfonso XII. Durante sus primeros años, el país estuvo bajo la regencia de su madre, María Cristina, hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1902. Las monedas acuñadas durante este periodo de regencia presentan un interés histórico particular, ya que reflejan una época de transición política y social en España.

El año 1895, cuando se acuñó esta pieza, fue un momento crucial para España, que se encontraba inmersa en conflictos coloniales que culminarían con el Desastre del 98 y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este contexto histórico añade un valor simbólico adicional a las monedas de este periodo.

El valor de una moneda antigua no depende únicamente de su antigüedad, sino de su conservación y rareza. Cuantos menos ejemplares se acuñaran, mayor será la cotización actual. La certificación profesional por parte de empresas especializadas como NGC o PCGS resulta imprescindible; por ejemplo, la graduación SP62 obtenida por esta moneda fue clave para alcanzar su precio récord.