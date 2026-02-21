Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud

Un trabajador de la empresa de contratas de mantenimiento de infraestructuras ferroviarias AZVI ha fallecido a primeras horas de la mañana de este sábado mientras realizaba su labor en una vía de alta velocidad en el entorno de la estación de Calatayud, según ha informado el sindicato CCOO.

Al parecer, la víctima, de unos 60 años de edad, ha sido localizada ya sin vida sobre la vía, en lo que la referida organización sindical considera un nuevo accidente laboral mortal en Aragón en las últimas 72 horas.

Estas fuentes han indicado a este respecto que aunque se están tratando de determinar las causas del fallecimiento del trabajador en el mismo lugar del siniestro, al que se han desplazado agentes de Policía Nacional y Policía Local de Calatayud, así como técnicos del Adif y personal sanitario, los hechos se están investigando inicialmente como un accidente laboral.

La investigación recaerá, asimismo, en la Inspección de Trabajo y se completará con lo que determine la autopsia a practicar en las próximas horas. Según informa Heraldo de Aragón, la máquina junto a la que ha sido localizado el cadáver está adscrita a la base de Brihuerga (Guadalajara), aunque el Adif no ha precisado si el trabajador pertenecía a este centro.

CCOO ha exigido el "máximo rigor " en la investigación de las causas del accidente, y ha trasladado sus condolencias y solidaridad a la familia, amigos y compañeros de la víctima.