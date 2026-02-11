Muere Xisco Quesada, un joven de 28 años que visibilizó su lucha contra el cáncer de páncreas

Xisco Quesada ha muerto a los 28 años tras visibilizar su tratamiento contra el cáncer de páncreas en redes sociales, según ha confirmado su familia en su perfil de Instagram. El creador de contenido mallorquín, padre de dos hijos, acumulaba 353.000 seguidores en la plataforma donde compartió sin filtros su proceso oncológico desde el diagnóstico.

El joven fue diagnosticado el 5 de junio de 2025 con cáncer de páncreas con metástasis, una noticia que transformó radicalmente su existencia. Desde ese momento, decidió documentar su día a día mostrando tanto sus miedos como la fortaleza con la que afrontaba la enfermedad. Su familia describió esta determinación como algo que les dejó sin palabras ante la valentía demostrada.

Durante los últimos meses, Quesada estuvo ingresado en la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, desde donde continuó grabando vídeos para mantener informados a sus seguidores. La familia destacó cómo convirtió el dolor en conciencia y su historia personal en inspiración para muchas personas que atravesaban situaciones similares.

El impacto en redes sociales

Los allegados del influencer han expresado que recibió cada mensaje y muestra de cariño con un agradecimiento inmenso. El apoyo de la comunidad digital acompañó al joven durante todo su proceso, creando una red de solidaridad en torno a su experiencia. El comunicado publicado por la familia ya acumula más de 100.000 likes en Instagram.

Mensaje de despedida de la familia

Sus seres queridos publicaron el anuncio del fallecimiento con enorme tristeza, agradeciendo el acompañamiento recibido durante estos meses. "Gracias a todos por acompañarlo en este camino", escribieron, solicitando respeto y cariño en estos momentos tan difíciles. La familia concluyó asegurando que Xisco siempre vivirá con ellos, dejando un legado de transparencia y valentía en la forma de enfrentar la enfermedad.