Hasta ocho nacionalidades distintas entre las víctimas del funicular de Gloria en Lisboa

La Policía de Portugal ha revelado este viernes la identidad y nacionalidad de las 16 víctimas mortales del accidente del funicular turístico Elevador da Glória, que descarriló el pasado miércoles en pleno centro de Lisboa. La tragedia se cobró la vida de ciudadanos de hasta ocho países diferentes: cinco portugueses, dos surcoreanos, un suizo, tres británicos, dos canadienses, un ucraniano, un estadounidense y una francesa.

Entre los fallecidos portugueses se encuentra André Jorge Gonçalves Marques, quien fue la primera víctima identificada. Gonçalves, que ejercía como guardafrenos del funicular desde hacía quince años, recibió un emotivo homenaje de sus compañeros en redes sociales: "En nombre de todos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia". Los medios locales destacan su trayectoria profesional marcada por la lealtad y dedicación a su trabajo.

Los otros cuatro ciudadanos portugueses fallecidos eran trabajadores de la Santa Casa de la Misericordia, una prestigiosa institución de acción social lisboeta. La entidad emitió un comunicado expresando su dolor: "La familia Santa Casa está de luto y las palabras no alcanzan para expresar la enorme tristeza que nos une en este momento de dolor y consternación". Según informaron, muchos de sus empleados utilizaban habitualmente este medio de transporte.

Confusión con un ciudadano alemán

Un dato relevante surgió durante la investigación cuando las autoridades confirmaron que un ciudadano alemán que fue dado por muerto realmente se encuentra con vida. El hombre fue localizado en el Hospital de São José, donde permanece ingresado. Su esposa se encuentra hospitalizada en estado grave, mientras que su hijo de 3 años ya ha recibido el alta médica.

Respecto a la víctima francesa, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, confirmó su fallecimiento a través de un mensaje en redes sociales: "Tenemos confirmación del fallecimiento de una de nuestras compatriotas en el trágico accidente ocurrido el miércoles en Lisboa". El diplomático expresó su apoyo a la familia y aseguró que la embajada está disponible para asistirles en este difícil momento.

Avances en la investigación

Las autoridades portuguesas informaron que han completado las autopsias de los 16 fallecidos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, la policía ha finalizado la recopilación de pruebas en el lugar del siniestro y el funicular ha sido completamente retirado de la zona del accidente.

En cuanto a los heridos, son un total de 23 personas de diversas nacionalidades, de los cuales 10 permanecen en estado grave. Entre los afectados había dos ciudadanos españoles, aunque ambos fueron dados de alta la misma noche del miércoles tras recibir atención médica.

El Elevador da Glória, considerado uno de los principales atractivos turísticos de Lisboa, conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara. El accidente se produjo alrededor de las 18:00 hora local del miércoles cuando el vehículo descarriló en una curva, quedando una de sus cabinas completamente destrozada. Las causas exactas del siniestro continúan siendo investigadas.