Prohibida la adopción de gatos negros durante Halloween: quieren evitar los sacrificios satánicos

El Ayuntamiento de Terrassa ha decidido prohibir temporalmente la adopción de gatos negros durante la temporada de Halloween como medida preventiva ante posibles sacrificios o abandonos relacionados con esta festividad. La restricción, que entró en vigor el 1 de octubre y se mantendrá hasta el 10 de noviembre de 2025, ha sido implementada por el Centro de Animales Domésticos de la localidad barcelonesa con el objetivo de proteger a estos animales de posibles prácticas abusivas vinculadas a rituales o decoraciones temáticas.

Esta decisión responde a una preocupación sobre el destino de los felinos de color negro, históricamente asociados con la brujería y lo sobrenatural, especialmente durante esta época del año. Según ha explicado el consistorio, existen personas que adoptan estos animales para utilizarlos como elementos decorativos durante las celebraciones de Halloween, abandonándolos posteriormente. Más preocupante aún es la posibilidad de que algunos sean adquiridos para realizar sacrificios o rituales específicos vinculados a prácticas esotéricas que cobran mayor relevancia en fechas donde la muerte y lo sobrenatural tienen mayor protagonismo.

Pese a la prohibición general, el Centro de Animales Domésticos de Terrassa ha matizado que podrán realizarse excepciones en aquellos casos donde exista "plena garantía de seguridad y un historial fiable de la persona solicitante", dejando así una vía abierta para adopciones legítimas. El Ayuntamiento ha querido dejar claro que esta iniciativa no pretende discriminar a los gatos negros, sino que constituye "una actuación de protección adicional" orientada a "garantizar su bienestar" y "promover la sensibilización ciudadana hacia el respeto y la protección de los animales".

La relación histórica entre los gatos negros y las supersticiones

Los gatos de color negro han estado rodeados de mitos y leyendas a lo largo de la historia, especialmente en la cultura occidental. Durante la Edad Media y la época de caza de brujas en Europa, estos felinos fueron perseguidos por su supuesta conexión con prácticas de brujería y fuerzas sobrenaturales. Muchas culturas antiguas creían que estos animales eran reencarnaciones o mensajeros entre el mundo de los vivos y el más allá, otorgándoles un simbolismo especial que ha perdurado hasta nuestros días.

En algunas tradiciones europeas, los gatos negros fueron considerados transformaciones de brujas o sus familiares, lo que provocó su persecución y sacrificio durante siglos. Esta asociación negativa ha permanecido en el imaginario colectivo, especialmente en fechas como Halloween, donde estos animales se convierten en uno de los símbolos más reconocibles de la festividad junto con las brujas, calabazas y otros elementos macabros.

Precedentes de maltrato animal durante fechas señaladas

Aunque la medida adoptada por el Ayuntamiento de Terrassa ha generado cierta controversia entre algunos ciudadanos, que no recuerdan casos específicos de maltrato a gatos negros en la localidad durante Halloween, existen precedentes de rituales con animales en fechas señaladas. Sin ir más lejos, en octubre de 2024 se encontró el cadáver descuartizado de un ternero cerca de un centro comercial de Madrid, un suceso que fue vinculado a posibles prácticas satánicas relacionadas con la festividad de Todos los Santos.

Históricamente, los animales utilizados para rituales esotéricos solían ser principalmente de granja, como gallinas blancas o corderos, pero las autoridades temen que esta tendencia pueda extenderse a mascotas domésticas como los gatos, especialmente aquellos de color negro por su simbología. Los defensores de esta medida señalan que, aunque pueda parecer excesiva, la prevención es fundamental para evitar casos de maltrato animal que suelen incrementarse durante festividades como Halloween.

La adopción responsable de mascotas como objetivo principal

El Centro de Animales Domésticos de Terrassa ha aprovechado esta medida para recordar la importancia de la adopción responsable de mascotas durante todo el año. Las protectoras de animales suelen enfrentarse a un incremento de abandonos tras periodos festivos, cuando muchas personas adquieren mascotas por impulso o con fines específicos para esas fechas, sin considerar las responsabilidades a largo plazo que implica tener un animal de compañía.

Los expertos en comportamiento animal y bienestar coinciden en que medidas como la implantada en Terrassa pueden ser positivas para concienciar sobre la responsabilidad en la adopción, aunque insisten en la necesidad de acompañarlas con campañas educativas que aborden el problema de raíz. "No se trata solo de prohibir temporalmente estas adopciones, sino de educar a la población sobre el respeto hacia los animales independientemente de su color o características físicas", explican desde asociaciones protectoras catalanas.

¿Qué hacer si se quiere adoptar un gato negro?

Para aquellas personas que estén interesadas en adoptar un gato negro durante este periodo en Terrassa, el Ayuntamiento ha habilitado un proceso especial de verificación donde los potenciales adoptantes deberán demostrar su idoneidad y compromiso a largo plazo. Esto incluye presentar referencias, someterse a entrevistas y, en algunos casos, aceptar visitas de seguimiento para comprobar el bienestar del animal tras la adopción.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud y esperar hasta pasado el 10 de noviembre, cuando se levantará la restricción temporal. Sin embargo, el Centro de Animales Domésticos recuerda que la adopción debe ser siempre un compromiso de por vida y no una decisión tomada por motivos estéticos o temporales vinculados a una festividad concreta.