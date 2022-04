¿Cómo protegerse de los carteristas en las aglomeraciones de Semana Santa?

Poco a poco va volviendo la normalidad tras los años de pandemia que se están viviendo. Una de las imágenes que están viéndose con más asiduidad después de muchos meses es la de las aglomeraciones. Esto es en parte porque están volviéndose a celebrar eventos que se cancelaban debido al covid 19. Uno de ellos es la Semana Santa, donde las bullas están a la orden del día. Estos atascos de personas son situaciones perfectas para que los carteristas se aprovechen y realicen su actividad de hurto. Siguiendo estos consejos podemos protegernos de ellos y disfrutar de las cofradías sin llevarnos una sorpresa desagradable al no encontrar nuestra cartera.

No estar mucho tiempo parado en una aglomeración o intentar no acercarte mucho a las personas ni chocarte con ellas son algunos consejos, que aunque sean algo difíciles de cumplir en las bullas provocadas por la Semana Santa se pueden compaginar con otras recomendaciones para aumentar nuestra seguridad. Por ejemplo, estar siempre pendiente de nuestra pertenencias y no llevar nuestra cartera u objetos de valor en bolsillos exteriores. Guardarlos en el bolsillo interior de la chaqueta es una buena opción, ya que es más complicado para un carterista acceder a él. Otra recomendación es no llevar todo el dinero u objetos valiosos en el mismo sitio.

Los sitios favoritos de los carteristas para actuar no son solo las aglomeraciones, sino también los lugares de interés cultural, las calles comerciales o el transporte público. Por lo que también hay que estar atento cuando, por ejemplo, nos desplacemos a un lugar distinto para ver a otra cofradía.

También hay algunos consejos para detectar a los carteristas, que pueden ser de cualquier nacionalidad, edad o etnia y en su mayoría son mujeres. Suelen llevar capucha o pelo tupido para ocultarse y se suelen acercar en exceso a otras personas, por lo que en las aglomeraciones se sienten muy cómodos. También se mueven muy rápido e intentan no llamar demasiado la atención y es habitual verlos actuar tanto en grupo como de manera individual.

Tipos de carteristas

Se pueden distinguir a varios tipos de carteristas, aunque los más conocidos y con los que hay que tener más cuidado en estas fechas son los siguientes: