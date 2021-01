Así es el protocolo para los exámenes presenciales en la Universidad frente al Covid-19

Tras la petición de los estudiantes andaluces a la Junta de Andalucía para lograr un cambio en las evaluaciones del primer cuatrimestre, ante la expansión de la tercera ola del coronavirus, la US persiste en su postura de realizar los exámenes de la forma más presencial posible. Las presiones estudiantiles se han vuelto más crecientes en los últimos días, pero aún así la Hispalense ha reiterado en un comunicado el "máximo desarrollo de las actividades presenciales programadas con la aplicación rigurosa de las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades". Para ello se basan en el bajo índice de contagios en colegios e instituciones formativas.

No obstante, la US ha aceptado en un comunicado, y de manera extraordinaria, que sean las propias universidades de la provincia, y los respectivos profesores de las asignaturas, las que pueden decidir cuáles podrán realizarse de manera telemática, siempre que se justifiquen los motivos de tipo académico que llevan a este cambio. Además de estos motivos, la Universidad ha remitido con el comunicado un documento donde se precisa que para este cambio se debe garantizar las medidas de seguridad indicadas en dicha circular.

Especial atención a las mascarillas

Una de las medidas adoptadas es el uso obligatorio de mascarilla durante todo el examen. Medida nada fuera de lo común, ya que hemos aprendido a llevarla de manera obligatoria desde hace unos meses, pero en lo que si incide la Universidad de Sevilla es en el tipo de mascarillas que es recomendable a la hora de realizar los exámenes. Así, la que mayor protección ofrece en este tipo de casos es la FPP2, con un filtrado de las partículas de hasta un 90 %. También se recomiendan las mascarillas quirúrgicas o higiénicas, excluyendo las de tela no homologadas, además el estudiante que por cualquier motivo no disponga de la suya o no cumpla con la seguridad de la misma puede disponer en su centro de este tipo de mascarillas.

Las universidades de Sevilla dispondrán también de sistemas de ventilación especialmente programados para renovar el aire con intervalos determinados, reduciendo así el riesgo de contagio a través del aire, así como el uso de megafonía para dar las instrucciones pertinentes a la realización del examen. Además se está llevando a cabo una serie de protocolos que incluyen medidas de coordinación para una organización que evite las aglomeraciones previas a la entrada al examen, las cuales buscan evitar en las zonas de acceso y pasillos la acumulación de estudiantes.

La US pone a disposición de todo el alumnado la máxima flexibilidad para, en aquellos casos que se encuentre debidamente justificado y documentado, situaciones en las que se encuentre alguna dificultad extraordinaria para asistir a las evaluaciones tanto para estudiantes locales como internacionales. Se recomienda asimismo no hablar ni en el interior ni en el exterior de las aulas para evitar los aerosoles.