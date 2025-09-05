La novedad en Mercadona para tus desayunos que te facilitará la vida “incluso mejor que el guacamole”

Mercadona es una de las cadenas de supermercados más importantes de España y son muchas las personas que están pendientes de todas las novedades que ofrece. Por ello, creadores de contenidos como la dietista Sara Nuez (@sarabakingbalance) comparten en las redes sociales sus impresiones sobre algunos productos; por ejemplo, en lo que respecta a la pulpa de aguacate recién llegada.

Tal y como explica la experta en TikTok, se trata de "una opción práctica para tener aguacate listo en casa sin que se oxide en cinco minutos". Con un precio de 1,50 euros, para ella, supera al guacamole y se consolida como una de las alternativas más apetecibles del gigante valenciano. A continuación, vamos a ver en detalle la explicación de la dietista y por qué recomienda incluir este nuevo producto en la cesta de la compra.

Así es la pulpa de aguacate, nuevo producto de Mercadona

"Novedad en la sección de frutería del Mercadona: acaban de traer esta pulpa de aguacate que está ideal de ingredientes", afirma Sara Nuez. En concreto, más del 95% es aguacate y cuenta también con zumo de limón, sal y extracto de acerola, que presenta una gran cantidad de propiedades.

Además, "es ideal para llevar, con una textura súper cremosa y el sabor verdadero del aguacate. Para mí, incluso, mejor que el guacamole", concluye finalmente la tiktoker. Con más de 30 mil seguidores en Instagram, la experta comenta habitualmente diferentes productos de supermercados y, en este caso, lo recomienda sin lugar a dudas.

Lo que más llama la atención de Sara Nuez es lo natural de este producto. "Nada raro, todo real", escribe en el pie de vídeo, donde también invita a los demás usuarios a compartir sus impresiones si lo han probado.

¿Cuáles son los beneficios de la pulpa de aguacate?

"La pulpa de aguacate es utilizada para dipear, untar, acompañar platos o elaborar otras recetas", explican desde Caña Nature. Asimismo, hablamos de un alimento con notables beneficios para la salud. Entre todas sus propiedades, contiene vitaminas de los grupos A, B5, B6, C, D, E y K, acompañadas de minerales como magnesio, hierro, cobre, zinc y potasio. A ello hay que sumarle además los bajos niveles de grasas saturadas que presenta.

Teniendo esto en cuenta, se consolida como un excelente antioxidante, "además de ayudarnos a regular los niveles neurológicos y la salud cardiovascular", añade la compañía dietética. Rico en ácido oleico, también ayuda a regular los niveles de colesterol; y, al contar con ácido fólico, es recomendable para evitar malformaciones durante el embarazo.

Por último, es una buena opción para consumir durante las dietas, ya que su elevado contenido en fibra favorece la sensación de saciedad. Así, más allá del novedoso producto de Mercadona, lo cierto es que la pulpa de aguacate es una gran aliada a nivel nutricional.