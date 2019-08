Una rana en la ensalada

Sorpresa mayúscula de una familia estadounidense que tras comprar un paquete de ensalada envasada en plástico encontró en su interior una pequeña y verde rana.

Karlie Allen, la joven que decidió subir el vídeo a sus redes sociales y mencionar a la productora de la ensalada, Simple Truth, que comercializa productos ecológicas y de producción sostenible.

La familia fue al supermercado donde compraron el producto y recibió el importe del producto. Eso sí, sin la rana, que logró escapar del paquete según comentaban en el hilo. Tenían el vídeo para demostrarlo. Simple Truth se disculpó y expresó que debido a que son productos orgánicos esta situación puede ocurrir. El hallazgo de esta rana en la ensalada se queda lejos sin duda del hallazgo de unos comensales chinos que encontraron hace casi un año una rata en su sopa.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9