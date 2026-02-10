El regalo de Bad Bunny a los empleados de Zara alcanza hasta 1.500 euros en reventa

La camiseta de Zara que Bad Bunny usó en la Super Bowl se vende por hasta 1.500 euros

El gesto de Bad Bunny al regalar una réplica de la camiseta que vistió durante su actuación en la Super Bowl a los empleados de Zara se ha transformado rápidamente en una oportunidad de negocio para algunos. Su nombre y la prenda ya aparecen en plataformas de compraventa de segunda mano, alcanzando precios que sorprenden a muchos.

Tras su show, el artista puertorriqueño quiso agradecer a los trabajadores de las oficinas de Arteixo (La Coruña) con una camiseta idéntica a la suya. Los empleados se encontraron el lunes, horas después del espectáculo, con la sorpresa sobre sus mesas: una camiseta oversize en tono crudo, con el dorsal 64 y el nombre “Ocasio”, junto a una nota de agradecimiento en la que Bad Bunny reconocía la dedicación del equipo y les deseaba disfrutar de la prenda: "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”.

Camiseta de Bad Bunny a la venta / Wallapop

No obstante, algunos trabajadores no tardado en ponerla a la venta. En Wallapop, los precios alcanzan hasta 1.200 euros, mientras que en Vinted se pueden encontrar varias unidades, muchas con la carta de Bad Bunny incluida, con valores que oscilan entre 400 y 1.500 euros.

Camiseta de Bad Bunny a la venta / Vinted

La camiseta forma parte del “total look Zara” que Bad Bunny llevó durante su show, diseñado por la firma gallega tanto para él como para sus bailarines y músicos. Su primer conjunto incluía camisa con cuello y corbata, camiseta oversize con dorsal 64, pantalones Zara y zapatillas Adidas de edición limitada. En la segunda parte del espectáculo, añadió un blazer de doble botonadura en color crema.

El vestuario fue resultado del trabajo conjunto entre el equipo creativo de Zara, Bad Bunny y su director creativo Janthony Oliveras, con el estilismo de Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, logrando reflejar el estilo personal del artista y la visión artística de su actuación.