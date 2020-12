La respuesta de un niño a un ejercicio de clase que ha revolucionado Twitter

Los hilos de historias controvertidas, como la reciente historia viral de Elena Cañizares, la enfermera con Covid presionada por sus compañeras para que se vaya del piso, las respuestas polémicas de perfiles oficiales, como el tweet de la famosa respuesta de la RAE a una consulta sobre género gramatical y las respuestas de los niños a exámenes, son las publicaciones que más éxito tienen en Twitter, aunque estas últimas, sin duda, son las más divertidas.

En este caso ha sido Miguel Ángel Quintana Paz (@quintanapaz) quien ha publicado sobre ello, adjuntando la fotografía del ejercicio de un examen en el que se puede ver una caja junto a 4 perros de distinto color y en el que se pregunta "¿cuántos perros salen de la caja?".

La respuesta del niño fue bastante curiosa: "no he visto cual ha salido de la caja y cual no". De ahí a que Miguen Ángel añadiera "Quiero a este niño en mis clases de filosofía".

Esta publicación se ha hecho viral en twitter y se está compartiendo de forma masiva, pues evidencia que muchas veces los niños tienen más sentido común que los propios adultos.

Actualmente ha llegado casi a los 30.000 'me gusta' y tiene casi 4000 'retweets' y 425 tweets citados, números que no paran de crecer, pues la publicación va en camino de batir récords en Twitter.

