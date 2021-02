Sanidad descarta la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 80 años

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha descartado este miércoles administrar la vacuna de AstraZeneca, de la que llegarán las primeras dosis a España entre el 6 y el 8 de febrero, a los mayores de 80 años, si bien aún no ha decidido si la desaconsejará para las personas de más de 65.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial de Salud, en la que ha especificado que la Comisión de Salud Pública, a instancias de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, ha acordado que las vacunas de ARN mensajero se van a reservar para los mayores de 80 años.

Esto significa que a este colectivo no se le inyectará el fármaco de AstraZeneca, recientemente aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), sino solo las otras dos que por el momento se distribuyen en nuestro país: Pfizer/BioNTech y Moderna.

Será este jueves cuando esta Comisión, que también ha fijado un intervalo de 10 a 12 semanas entre las dos dosis de AstraZeneca, decida si recomienda o no su uso en las personas mayores de 65 años, algo que ya han desaconsejado varios países europeos porque no se ha ensayado en este grupo de población.

El primero fue Alemania, al que se han ido uniendo otros estados miembros como Francia o Suecia; ahora ha sido Bélgica, que ha optado por no inyectar temporalmente el preparado de AstraZeneca a los mayores de 55 años.

El pasado viernes la EMA emitió un dictamen positivo sobre la comercialización de la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea (UE) a partir de los 18 años y hasta los 55, si bien no lanzó ninguna restricción para los mayores de esa edad, sobre los que no se ha testado su efectividad al no haber participado en los ensayos clínicos.

Nuestro país recibirá la primera remesa de esta farmacéutica entre el sábado y el lunes próximo, aunque la ministra no ha especificado la partida; lo que sí ha avanzado es que en todo el mes de febrero llegarán de esta farmacéutica un total de 1.819.575 dosis.