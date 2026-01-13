Televisor durante una tormenta: el electrodoméstico que nunca debes dejar enchufado

Durante una tormenta eléctrica, los electrodomésticos enchufados quedan expuestos a riesgos que no siempre resultan evidentes, pero que pueden causar daños graves y costosos. El problema no se limita únicamente al impacto directo de un rayo, sino también a cómo se comporta la red eléctrica durante estos episodios meteorológicos adversos. Entre todos los aparatos del hogar, el televisor se sitúa como el más vulnerable ante las sobretensiones y microcortes que caracterizan estas situaciones.

Cuando un rayo cae cerca de una vivienda, puede inducir sobretensiones de miles de voltios en la red eléctrica doméstica. Esa energía extra viaja por los cables y llega directamente a los equipos que permanecen enchufados. Además, las tormentas suelen ir acompañadas de fallos momentáneos en el suministro eléctrico: caídas bruscas, recuperaciones rápidas y oscilaciones que estresan los componentes electrónicos más delicados. No todos los electrodomésticos enfrentan el mismo nivel de riesgo, pero aquellos que incorporan electrónica sensible y mantienen conexión permanente a la red son los que más sufren estas alteraciones.

Entre los dispositivos más expuestos se encuentran el módem y el router, los decodificadores de televisión, los ordenadores portátiles y de sobremesa, las consolas de videojuegos, los equipos de audio de alta fidelidad y los electrodomésticos inteligentes conectados. Sin embargo, el televisor destaca como el equipo que debe desenchufarse en primer lugar cuando se avecina una tormenta eléctrica.

Por qué el televisor es el más vulnerable

El televisor moderno incorpora circuitos electrónicos altamente sensibles a las variaciones de tensión. Puede recibir impulsos eléctricos de miles de voltios cuando un rayo cae en las proximidades, aunque no se produzca un impacto directo sobre la vivienda o la línea eléctrica. Los microcortes provocan que el equipo se reinicie repetidamente, algo que castiga mucho su electrónica interna y acelera el deterioro de sus componentes.

Un solo pico de tensión tiene capacidad suficiente para quemar la fuente de alimentación o los condensadores del aparato. En estos casos, el televisor directamente no vuelve a encenderse y la reparación suele suponer un coste elevado. En situaciones más graves, una chispa originada en el circuito puede provocar el inicio de un incendio en el hogar.

No obstante, no siempre se produce una avería inmediata. Las sobretensiones repetidas y los microcortes van degradando componentes internos de forma progresiva, acortando drásticamente la vida útil del equipo. Dado que el televisor suele ser uno de los aparatos más caros de la casa, un fallo en la placa base o en la fuente de alimentación puede implicar la necesidad de cambiar el equipo completo, con el consiguiente desembolso económico.

Otros dispositivos que requieren precaución

Además del televisor, existen otros equipos que deben desconectarse durante una tormenta eléctrica. El módem y el router son especialmente vulnerables porque reciben electricidad y señal de datos por cable, lo que multiplica las vías de entrada de sobretensiones. Tanto la conexión eléctrica como el cable de red o la antena pueden convertirse en conductores de descargas.

Los decodificadores de televisión por cable o satélite también presentan un riesgo elevado, ya que combinan conexión eléctrica con cables de señal externos. Las consolas de videojuegos y los ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa, incorporan componentes electrónicos costosos que pueden sufrir daños irreparables ante picos de tensión inesperados.

Los equipos de audio de gama alta, con amplificadores y procesadores digitales sensibles, igualmente requieren protección. Los electrodomésticos inteligentes conectados a la red wifi, como frigoríficos, lavadoras o sistemas de climatización, aunque menos habituales, también pueden verse afectados por las sobretensiones si permanecen enchufados durante la tormenta.

Pasos recomendados ante una tormenta eléctrica

Ante la proximidad de una tormenta eléctrica, conviene seguir una serie de medidas preventivas para proteger los electrodomésticos del hogar. El primer paso consiste en desenchufar el televisor, sacando el enchufe directamente de la pared. No basta con apagar el aparato mediante el mando a distancia, ya que el equipo sigue conectado a la red eléctrica. Si el televisor está conectado a un decodificador, una consola o un equipo de audio, estos dispositivos también deben desconectarse.

En segundo lugar, resulta necesario desconectar el módem, el router y cualquier decodificador de señal. Estos equipos reciben electricidad y señal por cable, lo que aumenta considerablemente el riesgo de daños. Si resulta posible, conviene retirar también el cable de internet o la antena para eliminar cualquier vía de entrada de sobretensiones.

Los ordenadores y las consolas de videojuegos deben apagarse correctamente, cerrando todos los programas abiertos antes de desenchufarlos. Los portátiles que estén conectados a la corriente para su carga también conviene desconectarlos de la red eléctrica. Durante la tormenta, se debe evitar el uso de electrodomésticos sensibles y no enchufar equipos electrónicos delicados, especialmente cuando se observan rayos cercanos o se producen microcortes en el suministro.

Una vez que la tormenta ha pasado, no conviene volver a enchufar inmediatamente los aparatos. Es recomendable esperar unos minutos para asegurarse de que no hay truenos cercanos y permitir que la red eléctrica se estabilice completamente tras las posibles fluctuaciones.

Qué es una sobretensión eléctrica

Una sobretensión eléctrica se define como un aumento brusco y temporal de la tensión en la red de suministro eléctrico, que supera los valores nominales establecidos. En España, la tensión doméstica estándar es de 230 voltios, pero durante una sobretensión este valor puede multiplicarse varias veces en fracciones de segundo.

Estas sobretensiones pueden originarse por diversas causas. La caída de un rayo constituye la fuente más potente y peligrosa, capaz de generar picos de decenas de miles de voltios. También pueden producirse por maniobras en la red eléctrica de distribución, fallos en transformadores, conexión o desconexión de grandes cargas industriales, o incluso por el arranque de motores eléctricos de gran potencia en edificios cercanos.

Los efectos de una sobretensión sobre los aparatos electrónicos varían según la intensidad y la duración del fenómeno. Las sobretensiones leves y breves pueden pasar desapercibidas, pero van deteriorando gradualmente los componentes. Las sobretensiones intensas, en cambio, provocan fallos inmediatos y permanentes en fuentes de alimentación, placas base, procesadores y memorias.

¿Apagar el televisor con el mando a distancia es suficiente?

No, apagar el televisor utilizando el mando a distancia no ofrece protección ante sobretensiones durante una tormenta eléctrica. Cuando se apaga el televisor mediante el control remoto, el aparato entra en modo de espera pero continúa conectado a la red eléctrica para poder recibir la señal de encendido. Esto significa que los circuitos internos siguen expuestos a cualquier pico de tensión que pueda producirse.

Para garantizar una protección efectiva, resulta imprescindible desenchufar físicamente el aparato de la toma de corriente. Solo de esta manera se elimina completamente la conexión con la red eléctrica y se evita que las sobretensiones alcancen los componentes sensibles del televisor.

¿Los protectores de sobretensión protegen realmente?

Los protectores de sobretensión, también conocidos como regletas con protección, ofrecen un nivel de protección adicional frente a picos de tensión moderados. Estos dispositivos incorporan componentes electrónicos, generalmente varistores, que desvían a tierra el exceso de voltaje cuando se supera un umbral determinado.

Sin embargo, su capacidad de protección tiene límites. Ante una sobretensión muy intensa provocada por un rayo cercano, el protector puede resultar insuficiente o incluso quemarse intentando absorber la descarga. Por este motivo, aunque su uso resulta recomendable como medida habitual de protección, no sustituye la precaución de desenchufar los equipos más valiosos durante una tormenta eléctrica severa.

Además, los protectores de sobretensión pierden efectividad con el tiempo y tras absorber varias descargas, aunque muchos modelos no indican claramente cuándo han agotado su capacidad de protección. Por ello, conviene renovarlos periódicamente y no confiar exclusivamente en ellos para la protección de equipos costosos como televisores de última generación.

¿Qué hacer si un electrodoméstico sufre una sobretensión?

Si un electrodoméstico ha estado enchufado durante una tormenta y posteriormente presenta fallos, no se debe intentar repararlo por cuenta propia. Lo recomendable es desenchufarlo inmediatamente y no volver a conectarlo hasta que sea revisado por un técnico especializado.

En muchos casos, los seguros del hogar cubren los daños causados por rayos y sobretensiones eléctricas. Conviene revisar la póliza del seguro y contactar con la compañía aseguradora para informar del incidente. Es importante conservar los aparatos dañados y, si es posible, documentar las circunstancias del suceso, incluyendo la fecha y hora de la tormenta.

Ante una tormenta eléctrica en 2025, desenchufar el televisor y los equipos electrónicos sensibles sigue siendo la forma más simple y efectiva de evitar daños costosos. Son solo unos minutos de precaución que pueden ahorrar problemas graves y desembolsos económicos importantes posteriormente.