Cuatro trucos de última hora para cuando el pantalón te queda largo

A todas nos ha pasado. Hemos comprado los pantalones de ensueño y cuando hemos llegado al probador, nos hemos dado cuenta de que quedan perfectos de absolutamente todo menos de una cosa: el largo. Lo primero que muchas piensan es en vestirlos con un botín más alto (con plataforma) o una bota de tacón, dejando fuera las bambas o los zapatos planos, ya que el pantalón iría arrastrando por todos lados (y también está el riesgo de tropezarnos con él). Hoy te traemos la solución para esto. A partir de hoy, podrás ponerte tus pantalones largos y anchos con zapatillas planas también, ya que te vamos a enseñar cuatro trucos para lograr que tu pantalón te quede como anillo al dedo, sin necesidad de coser ni de meter el bajo.

El truco de la gomilla

Este es un truco que se ha hecho viral en la red social Tik Tok. Es un truco sencillo pero efectivo. Se trata de colocar una gomilla del pelo por encima del pantalón más o menos a la altura del tobillo. A continuación recogeremos el pantalón (deslizándolo por la gomilla que a la vez sujeta el bajo) hasta que quede el largo deseado.

El truco de la cinta adhesiva

Corre hacia la primera tienda que encuentres y compra cinta adhesiva de doble cara, porque este truco te va a salvar la vida. Es perfecto para los pantalones de pata ancha o campana, puesto que disimula perfectamente la ‘trampa’ de haber metido el bajo del pantalón. Lo primero que tendremos que hacer será pegar varios trozos de cinta adhesiva de doble cara alrededor del bajo de nuestro pantalón por la parte de dentro. Lo siguiente que habrá que hacer será doblar nuestro pantalón hasta que el largo quede como nos gustaría. Luego, despegaremos el plástico de la otra cara de la cinta adhesiva. Con cuidado, las iremos pegando por dentro y estirando bien para que la doblez quede perfecta.

Doblar y esconder

Aquí van dos trucos en los que lo único que necesitarás será la habilidad para doblar y esconder el dobladillo. Estos trucos son efectivos, aunque eso sí, sirven para pantalones con cortes rectos o boyfriend, dado que con una pata ancha o campana no servirían de la misma forma. Comenzamos con el primero de ellos: doblamos el pantalón con el dobladillo hacia afuera todo lo que sobre del largo. Cuando tengamos esto, haremos dos pliegues hacia abajo hasta que no quede ninguna doblez y quede liso, ajustando bien para que no se vea el dobladillo.

Para el segundo truco, comenzaremos haciendo un pequeño pliegue en el centro del bajo de nuestro pantalón, sin esconder el bajo. A continuación, doblaremos hacia arriba ajustando bien el dobladillo y ¡listo!