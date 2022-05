Elon Musk desata la confusión sobre la compra de Twitter y provoca su caída en Bolsa

Elon Musk ha puesto en vilo este viernes a los inversores de Twitter (que dos horas después de la apertura de Wall Street perdía el 8,23%) tras asegurar primero que suspendía temporalmente la compra de la plataforma, y solo dos horas después rectificar y escribir que seguía comprometido con su adquisición.

Una compra que anunció días atrás por unos 44.000 millones de dólares (unos 42.156 millones de euros al cambio actual).

"El acuerdo de Twitter queda suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas y de spam representan menos del 5% de los usuarios”, escribió Musk a las 05:44 hora de Nueva York en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn