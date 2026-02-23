Amazon invertirá 12.000 millones de dólares en sus primeros centros de datos en Luisiana

Amazon ha anunciado una inversión de 12.000 millones de dólares en el noroeste de Luisiana para construir campus de centros de datos de última generación destinados a dar soporte a tecnologías de computación en la nube e inteligencia artificial.

La operación, que se extenderá por los condados de Caddo y Bossier, es la primera presencia de la compañía con infraestructura de datos en el estado y supone uno de los proyectos tecnológicos de mayor envergadura acometidos en el sur de Estados Unidos.

Según indicó la empresa en un comunicado, el proyecto generará 540 empleos directos a tiempo completo en los centros de datos, además de otros 1.710 puestos de trabajo equivalentes en la zona. Los perfiles demandados abarcarán desde electricistas y técnicos de climatización hasta ingenieros de proyectos, especialistas en redes, gestores de operaciones y personal de seguridad.

Infraestructura energética e hídrica

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es el compromiso de Amazon de financiar íntegramente la infraestructura necesaria para alimentar sus operaciones. La compañía ha llegado a un acuerdo con la distribuidora eléctrica Southwestern Electric Power Company (SWEPCO) para cubrir el cien por cien de los gastos asociados a nuevas instalaciones y mejoras en la red eléctrica, lo que, según la empresa, redundará en una mayor fiabilidad del suministro para el conjunto de los clientes de la distribuidora.

En materia de energía renovable, Amazon ya tiene comprometidos proyectos de energía solar en Luisiana que aportarán hasta 200 megavatios de electricidad libre de carbono a la red, equivalente al consumo de unos 44.000 hogares. La compañía cuenta globalmente con más de 700 proyectos de energía limpia que suman más de 40 gigavatios de capacidad instalada.

En cuanto al agua, los centros de datos utilizarán exclusivamente excedentes hídricos certificados que no comprometan el abastecimiento de la región. El sistema de refrigeración recurrirá al agua solo durante los picos de calor estivales -menos del 13% del año-, mientras que el 87% restante empleará aire exterior, reduciendo así la demanda eléctrica entre un 25% y un 35% precisamente en los momentos de mayor consumo en la red.

Amazon, asegura, destinará además hasta 400 millones de dólares a mejoras en las infraestructuras públicas de agua y saneamiento de la región, con el objetivo de alcanzar un balance hídrico positivo antes de 2030.

Un impacto económico generacional

Las autoridades de Luisiana han recibido el anuncio con entusiasmo. El gobernador Jeff Landry subrayó que la inversión sitúa al estado "en el centro de operaciones de las que depende todo el país" y destacó la fortaleza de su tejido industrial y su fuerza laboral cualificada como factores determinantes para la llegada de Amazon.

Desde la perspectiva corporativa, David Zapolsky, director general de Asuntos Globales y responsable legal de Amazon, destacó que el proyecto contribuirá a "garantizar oportunidades para las comunidades locales" y puso en valor las alianzas establecidas con líderes regionales. Se estima que el proyecto generará decenas de millones de dólares en nuevos ingresos para las administraciones locales, con beneficios directos para servicios esenciales, centros educativos e infraestructuras públicas durante generaciones.

El desarrollo de los campus correrá a cargo de STACK Infrastructure, socio promotor y propietario de las instalaciones, cuya construcción se prevé que genere hasta 1.500 empleos adicionales para contratistas locales y empresas del sector. Matt VanderZanden, consejero delegado de STACK Americas, calificó el proyecto de "una apuesta por el crecimiento sostenido de la región".

Apoyo a la educación y la comunidad

El anuncio incluye también una dimensión social. Amazon ha creado el Fondo Comunitario Amazon Northwest Louisiana, dotado inicialmente con 250.000 dólares y gestionado por la organización sin ánimo de lucro ChangeX. El fondo concederá ayudas de hasta 10.000 dólares para iniciativas locales en los condados de Caddo y Bossier y en el área metropolitana de Shreveport, con especial atención a la educación STEM, la sostenibilidad medioambiental, la salud, el bienestar y el apoyo a veteranos militares.

La inversión se enmarca en la creciente presencia de Amazon en Luisiana, que ya cuenta en el área de Shreveport con un centro de distribución con robótica avanzada inaugurado en 2024 -con más de 2.000 empleados- y una nueva estación de reparto operativa desde 2025. En total, la huella logística de la compañía en el estado incluye cuatro centros de fulfillment y clasificación, siete estaciones de distribución y siete supermercados Whole Foods Market.

Para Justyn Dixon, director de Desarrollo Económico de la North Louisiana Economic Development Partnership, la operación es "transformacional" y demuestra que el noroeste de Luisiana "compite en el escenario global". Con esta inversión, la región aspira a consolidarse como un nodo estratégico de infraestructura digital en el corazón del sur estadounidense.

200.000 millones de inversión en 2026

Con motivo de la reciente publicación de sus últimos resultados trimestrales, la compañía fundada por Jeff Bezos avanzó sus previsiones para 2026, que incluyen una perspectiva de gastos de capital de aproximadamente 200.000 millones de dólares en inversiones de capital, principalmente dirigidas a inteligencia artificial, chips personalizados, robótica y satélites de órbita terrestre baja.

La cifra sobrepasa con creces la de 2025, que ya fue muy elevada. Durante el año pasado, Amazon gastó 131.800 millones de dólares en compras de propiedades y equipamiento, un incremento de 50.700 millones respecto a 2024.