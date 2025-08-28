Honor Magic V5: el plegable que rompe récords llega a España con IA de última generación

Honor ha escogido Londres como escenario para presentar la llegada de su último smartphone plegable a Europa, el Magic V5, que promete revolucionar el mercado con una combinación única: el grosor de un móvil tradicional y las prestaciones de un dispositivo de gama alta.

A partir de hoy, los usuarios españoles pueden hacerse con este terminal que ya ha conseguido un récord Guinness y que quiere demostrar que los smartphones plegables han alcanzado la madurez tecnológica, ofreciendo la resistencia, autonomía, prestaciones y funcionalidades de inteligencia artificial que los usuarios más exigentes demandan.

Además del Magic V5, la marca estrena otros dos dispositivos, el ordenador portátil Honor MagicBook Art 14 2025 y el tablet Honor MagicPad3, pero estos productos no llegarán de momento a España.

El plegable más fino con resistencia extrema

Con solo 8,8 milímetros de grosor cuando está cerrado y 217 gramos de peso (en su versión Ivory White), Honor se ha propuesto desafiar con el Magic V5 las leyes de la física aplicadas a los smartphones plegables.

Honor Magic V5

Y lo ha hecho gracias a su sistema de Fabricación con IA, que utiliza un modelo de inteligencia artificial con mil millones de parámetros para simular escenarios de diseño complejos. Esta tecnología permite una precisión de 0,003 milímetros, equivalente a la vigésima parte del grosor de un cabello humano.

Lo verdaderamente sorprendente es su resistencia. El dispositivo ha entrado en el Guinness World Records como el smartphone plegable más resistente del mundo tras soportar 104 kilogramos de peso mientras permanecía suspendido, un récord certificado en Dubái el pasado 1 de agosto.

Esta proeza se debe a su bisagra de acero Super Steel de segunda generación con resistencia de 2300 MPa, diseñada para soportar hasta 500.000 pliegues, y a un diseño que combina fibra de carbono y protección NanoCristal de tres capas.

La certificación IP58 completa el paquete de protección, garantizando resistencia contra polvo y agua para el uso diario más exigente.

Una batería revolucionaria

Aquí es donde el Magic V5 brilla. Su batería de silicio-carbono de 5.820 mAh es la más grande jamás instalada en un plegable de estas dimensiones.

La tecnología de silicio al 15%, superior a generaciones anteriores, permite almacenar más energía sin aumentar el grosor, un logro técnico considerable que demuestra la madurez de esta tecnología.

Honor Magic V5

La carga rápida de 66 W por cable y 50 W inalámbrica completa el paquete: en apenas 16 minutos se obtiene el 50% de batería, y en 43 minutos, la carga completa.

El chip de gestión de energía Honor E2 ajusta la salida de corriente según las condiciones ambientales en tiempo real, optimizando tanto la velocidad como la seguridad del proceso.

Potencia de última generación para todas las tareas

El corazón del Magic V5 es el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, fabricado con tecnología de 3 nanómetros de segunda generación.

Este chip de ocho núcleos alcanza frecuencias de hasta 4,32 GHz y no solo ofrece un rendimiento un 45% superior en inteligencia artificial, sino que también mejora un 40% las capacidades gráficas respecto a la generación anterior.

En conectividad, el dispositivo marca un nuevo estándar siendo compatible con 21 bandas 5G globales, más que cualquier otro plegable del mercado.

Esta característica garantiza conectividad fiable tanto para uso doméstico como en desplazamientos internacionales, eliminando las preocupaciones sobre cobertura en el extranjero.

Fotografía inteligente

El sistema de cámaras Honor AI Falcon incorpora tres sensores principales: un teleobjetivo periscópico de 64 MP con zoom óptico 3x y capacidad de zoom digital hasta 100x, una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1,56 pulgadas, y un ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 122 grados.

Honor Magic V5

Pero la verdadera magia está en las opciones de inteligencia artificial.

La función AI Image to Video, desarrollada conjuntamente con Google usando el modelo Veo AI, puede convertir fotos estáticas en vídeos con movimiento realista en aproximadamente un minuto de procesamiento.

El Borrador IA elimina objetos no deseados automáticamente, mientras que AI Cutout permite mover elementos dentro de las imágenes rellenando el espacio de forma natural.

Con estas herramientas Honor ofrece un salto cualitativo en la edición móvil, democratizando procesos que antes requerían software especializado y conocimientos técnicos avanzados.

Dos pantallas de calidad cinematográfica

Las pantallas interior (7,95 pulgadas) y exterior (6,43 pulgadas) alcanzan los 5.000 nits de brillo y operan con tecnología LTPO de frecuencia variable entre 1 Hz y 120 Hz según las necesidades.

Ambas son compatibles con Dolby Vision y cubren el 100% del espacio de color DCI-P3, garantizando una experiencia visual de calidad cinematográfica.

La tecnología Honor Eye Comfort Display incluye atenuación PWM sin parpadeos a 4.320 Hz, atenuación dinámica que simula patrones de luz solar natural y la función AI Defocus Display, inspirada en lentes de control de miopía.

Según Honor, estas características reducen la fatiga ocular un 18%, un detalle importante para quienes pasan horas frente a la pantalla.

Inteligencia artificial para el día a día

El dispositivo incorpora la función Multi-Flex, que permite ejecutar tres aplicaciones simultáneamente en la pantalla desplegada, con posibilidad de ajustar el tamaño y posición de cada ventana.

Honor Magic V5

MagicOS 9.0, la capa que Honor instala sobre Android, rompe las barreras entre ecosistemas permitiendo compartir archivos entre Android e iOS sin complicaciones mediante Honor Share, que funciona con iPhones, iPads, Macs y PC con Windows.

Google Gemini viene preinstalado y se puede activar con un doble toque en la parte trasera.

Magic Portal, una función ya conocida de anteriores dispositivos de Honor, sigue siendo un acierto: reconoce automáticamente lo que el usuario quiere hacer y le ofrece acciones relevantes.

Por ejemplo, al recibir una dirección, puede arrastrarla directamente al icono de mapas para obtener indicaciones instantáneas, o seleccionar texto en idioma extranjero para traducción automática.

Las funciones de traducción incluyen procesamiento local en seis idiomas (inglés, chino, francés, alemán, italiano y español) sin enviar datos externos a la nube, garantizando privacidad en comunicaciones sensibles.

Seguridad y actualizaciones a largo plazo

El Magic V5 incorpora detección de Deepfake en tiempo real durante videollamadas, proporcionando porcentajes de riesgo cuando detecta contenidos sintéticos sospechosos. Esta función cobra especial relevancia en la era de la inteligencia artificial generativa y los contenidos falsificados.

Honor apuesta fuerte por el soporte a largo plazo: garantiza siete años de actualizaciones de Android y parches de seguridad en la Unión Europea y Reino Unido, convirtiendo este dispositivo en una inversión duradera.

Precio y disponibilidad

está disponible en tres colores: Ivory White (en la web de Honor), Black y Dawn Gold. Desde hoy está a la venta en una configuración de 16 GB + 512 GB, por 1.999 euros.

Hasta el 30 de septiembre hay una oferta de lanzamiento que incluye:

Cupón de descuento de 300 euros

Regalo de cargador Honor Super Charge 66 W

Regalo de Honor Magic Pen

12 meses de protección de pantalla

PC Honor MagicBook Art 14 2025

Otros dispositivos

Además del Magic V5, la marca ha mostrado en Londres otros dos dispositivos, el ordenador portátil Honor MagicBook Art 14 2025, diseñado para profesionales y creadores, y el tablet Honor MagicPad3, que combina productividad y entretenimiento. Sin embargo, estos dos productos no llegarán por el momento al mercado español.

Honor MagicBook Art 14 2025

Con un peso aproximado de un kilo y un grosor de alrededor de un centímetro, el PC Honor MagicBook Art 14 2025 lleva una pantalla táctil OLED Honor Eye Comfort de 14,6 pulgadas, con una relación pantalla-cuerpo del 97% que proporciona una experiencia visual envolvente.

La pantalla ofrece una alta resolución de 3,1K, certificaciones TÜV Rheinland de baja emisión de luz azul y ausencia de parpadeos, y atenuación dinámica para proteger la vista durante un uso prolongado.

En su interior, instala una GPU Intel Arc 140T, con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. En el apartado de sonido, cuenta con un sistema de audio espacial Honor con seis altavoces y tres micrófonos digitales, mientras que el diseño de la cámara magnética permite una colocación flexible.

El ajuste de potencia Turbo X con IA ofrece un sonido envolvente, un rendimiento optimizado y videoconferencias flexibles.

La estación de trabajo AI Cross-OS permite flujos de trabajo fluidos entre dispositivos, mientras que la protección ocular certificada por TÜV Rheinland garantiza el confort visual.

Fabricado con un cuerpo de magnesio y titanio de primera calidad, combina durabilidad y estilo para usuarios que se desplazan con frecuencia.

Tablet Honor MagicPad3

Tablet Honor MagicPad3

Por su parte, el tablet Honor MagicPad3 tiene un grosor de solo 5,79 milímetros y un peso de 595 gramos, además de una pantalla LCD de 13,3 pulgadas con una tasa de refresco de 165 Hz, certificaciones TÜV Rheinland de baja emisión de luz azul y ausencia de parpadeos, junto a atenuación dinámica para mayor comodidad visual.

El tablet instala un procesador de alto rendimiento con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, junto a una batería de 12.450mAh con carga rápida de 66W.

Tablet Honor MagicPad3

Sus ocho altavoces Honor Spatial Audio crean un sonido envolvente de calidad cinematográfica, mientras que las herramientas de productividad basadas en IA, como AI Writing, AI Meeting y AI Handwriting, optimizan los flujos de trabajo.

Cross-OS WorkStation permite transferencias de archivos rápidas y flexibles entre diferentes sistemas operativos.