¿Qué significa el icono de la gota de agua en el móvil y por qué no se carga? Haz esto para solucionarlo

La exposición prolongada a ambientes con alta humedad puede afectar a la capacidad de carga de los dispositivos móviles.

Que los teléfonos móviles sean cada vez más resistentes al polvo y al agua no evita que estos elementos puedan comprometer su funcionamiento. Cabe recordar que los dispositivos que cuentan con protección IP son sumergibles bajo ciertas condiciones de tiempo y profundidad determinada. No obstante, incluso cuando aparentan estar ya secos, los dispositivos Samsung pueden mostar un icono de una gota de agua. ¿Qué significa esto?

El icono de la gota de agua representa una alerta por humedad. El principal efecto de esta incidencia en el desempeño del teléfono móvil es la imposibilidad de ponerlo a cargar. Esto puede ocurrir tanto si se detecta humedad o cualquier tipo de material extraño como polvo o suciedad en el puerto de carga/USB. En este caso, se debe desconectar el dispositivo de la corriente y secarlo adecuadamente.

Ejemplo de alerta por humedad en un dispositivo Samsung.

¿Cómo secar el puerto de carga del móvil?

Si el puerto de carga de tu teléfono móvil entra en contacto con algún tipo de líquido, es importante esperar que se seque bien antes de enchufarlo a cargar, lo cual puede llevar varias horas. Para ello es importante limpiarlo y secarlo adecuadamente:

Limpia el dispositivo con un paño seco o sacúdelo suavemente unas 5 a 10 veces con el puerto de carga hacia abajo para eliminar el exceso de humedad y/o suciedad

con un paño seco o sacúdelo suavemente unas 5 a 10 veces con el puerto de carga hacia abajo para eliminar el exceso de humedad y/o suciedad Coloca el teléfono móvil sobre un paño en un área bien ventilada

Para secarlo más rápido, utiliza un ventilador o secardo de pelo, solo con aire frío y a una distancia de al menos 50 centímetros

Para evitar el teléfono se dañe, evita conectar el puerto de carga a la corriente hasta que esté limpio y seco y desaparezca el icono de la gota de agua. Samsung recuerda asimismo que es posible que recibar una alerta de humedad incluso si tu teléfono no ha entrado en contacto directo con el agua. "La exposición a entorno con mucha humedad también puede activar un icono de gota de agua", aclara la compañía.

¿Qué hacer si el móvil está en alerta por humedad, aunque parezca seco?

En caso de que el icono de la gota de agua y los problemas con la carga persistan a pesar de que el teléfono esté seco y libre de humedad, se recomienda borrar la memoria caché de USB. Esta acción debería resolver el error del sistema. En los dispositivos Samsung:

Ve a ' Ajustes ' y después a ' Aplicaciones '

' y después a ' ' Pulsa el icono ' Filtrar y Ordenar ' para activar o desactivar > ' Mostrar aplicaciones de sistema ' > ' Aceptar '

' para activar o desactivar > ' ' > ' ' Selecciona ' USB settings ' y luego ' Almacenamiento '

' y luego ' ' Presiona 'Borrar caché'

Asimismo, si es urgente cargar la batería del móvil, puedes hacer uso de la función de compartir energía inalámbrica en los dispositivos Samsung Galaxy. Es decir, puedes cargar tu teléfono desde otro dispositivo: Ajustes > Batería > Compartir batería de forma inalámbrica > Toca el interruptor 'Activado'. Para utilizar esta función, el móvil que comparte batería debe estar cargado al menos al 30% de su capacidad.

Finalmente, si no puedes cargar tu móvil a través del puerto USB, puedes utilizar un cargador inalámbrico. Para ello, coloca la parte posterior del móvil sobre el centro de la almohadilla del cargador. De esta forma te aseguras de que la conexión entre el dispositivo y la fuente de alimentación no se interrumpe.

Desde Samsung recomiendan asimismo secar bien los relojes inteligentes durante 5 minutos tras ducharse con ellos. De lo contrario, los residuos de jabón u otros productos de baño pueden afectar al desempeño del dispositivo posteriormente. Del mismo modo, se debe evitar sumergir el móvil en agua salada, ya que los componentes externos podrían oxidarse y afectar a su funcionamiento en el medio plazo.