Nueva estafa de suplantación de identidad por WhatsApp: esta vez, se hacen pasar por la Guardia Civil

En un contexto marcado por el continuo avance de las nuevas tecnologías, las estafas son cada vez más frecuentes. Los ciberdelincuentes encuentran en el amplio panorama de la red numerosas vías para engañar a sus víctimas y, por ello, es recomendable descofiar si nos llega un mensaje solicitando información personal. En estos casos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) es claro: el primer paso debe ser verificar la identidad del remitente.

Ahora, según ha reportado un usuario a través de X, circula por WhatsApp un nuevo fraude al que hay que prestar especial atención. Cuando se trata de suplantaciones de identidad, técnica conocida como phishing en el ámbito informático, lo habitual es que los estafadores se hagan pasar por entidades bancarias para sutraer datos importantes, como contraseñas o cuentas personales. Sin embargo, en esta ocasión, la Guardia Civil es la institución que se ha visto suplantada.

Así es la nueva estafa de suplantación de identidad por WhatsApp

En concreto, este usuario (@dingo40378066) ha informado recientemente de que ha recibido, primero, una llamada telefónica y luego un mensaje de WhatsApp de un número de teléfono que, finalmente, ha decidido bloquear. "Ojo, cuidado", advierte, al tiempo que menciona al cuerpo de seguridad y explica las circunstancias de lo sucedido. Asimismo, muestra una captura de pantalla en la que se puede leer el texto que ha recibido.

"Buenas tardes, Luis Enrique. Este es un teléfono oficial de la Guardia Civil. Concretamente, de Policía Judicial Sección Delitos Contra las Personas. Le escribo en relación al hallazgo del cuerpo de su vecino Walter Robert a finales de septiembre. Nos gustaría hablar con usted", expresan los ciberdelincuentes. "No sé de quién es este número, ni soy José Luis, ni nada de nada", añade el usuario de X.

Aumentan los casos de phishing

Por supuesto, como suele suceder cuando se comparten este tipo de situaciones en las redes sociales, el humor no se ha hecho esperar. "Vale, pero ¿qué has hecho con Walter Robert?", pregunta un usuario. "Confiesa, ¿dónde has escondido el cuerpo?", añade otro. "Y así empieza una novela de misterio...". Sin embargo, también hay quien muestra preocupación ante una realidad que va en aumento. "Con estas historias pillan a muchos incautos".

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en 2024, habían atendido un 166% más de consultas y reclamaciones por phishing que el año anterior. "Lo estamos notando", aseguraba la OCU el pasado mes de abril. Según el INCIBE, "se trata de una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información de carácter personal. Del mismo modo, es utilizada para instalar programas maliciosos en los dispositivos de los usuarios".

Para efectuar el engaño, "ponen en circulación correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas y organizaciones principalmente". Lo más habitual es invitar a hacer clic en un enlace fraudulento, lo cual se debe evitar en cualquier caso. No obstante, también son más frecuentes las estafas por SMS (smishing) o por llamadas telefónicas (vishing).