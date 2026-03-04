Meta patenta una IA para 'clonar' a los usuarios y simular su actividad en redes sociales cuando fallezcan

¿Debe una cuenta en redes sociales morir con su propietario? Meta parece tenerlo claro. La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp ha patentado una tecnología capaz de crear un clon digital de los usuarios gracias a la inteligencia artificial (IA). No se trata de ciencia ficción: es un 'fantasma en la máquina' diseñado para mantener la presencia online, incluso cuando ya no hay nadie al otro lado de la red.

En teoría, este 'gemelo de IA' podría responder mensajes, dar 'me gusta' y participar en conversaciones con amigos y familiares. Para ello, habría sido entrenado previamente a partir de la huella digital de la persona fallecida: desde sus propias publicaciones hasta los chats privados o los mensajes de voz.

Aunque un portavoz de Meta aseguró en declaraciones para Business Insider que "no hay planes de seguir adelante" con esta tecnología, lo cierto es que la compañía ha abierto un debate inquietante: ¿resurección tecnológica o invasión de la privacidad? Entre curiosidad y preocupación, Meta explora así un futuro donde la muerte no tendría por qué detener la interacción social.

Así es el clon de usuarios que plantea Meta: ¿vida digital después de la muerte?

Antes de seguir, es preciso responder a la pregunta fundamental: ¿por qué? La propuesta, que se ha dado a conocer ahora, fue presentada en 2023 bajo el título Simulation of a User of a Social Networking System Using a Language Model (Simulación de un usuario de un sistema de redes sociales utilizando un modelo de lenguaje). Su motivación principal era preservar las métricas de los usuarios, ante el impacto que supone la ausencia en la red social.

Según recoge la propia patente, "el modelo de lenguaje puede utilizarse para simular al usuario cuando éste está ausente del sistema de redes sociales; por ejemplo, cuando se toma un descanso prolongado o si ha fallecido". Es en este último punto donde la idea genera cierta preocupación ética. ¿Por qué alguien podría necesitar este 'servicio'?

"Si ya no publicas en línea, ya sea porque necesitas un descanso de las redes sociales o... porque... mueres, la experiencia de usuario de tus seguidores se verá afectada. En resumen, te extrañarán", explica el citado medio internacional. Por lo tanto, el objetivo último de la patente es, por decirlo de alguna forma, llenar un vacío en la red para evitar que se estanquen las estadísticas.

¿Qué sucede con una cuenta en redes sociales cuando fallece el titular?

Con Andrew Bosworth como autor principal del proyecto, la idea recuerda a un capítulo de Black Mirror, titulado Be Right Back. En concreto, este episodio se centra en una viuda que decide resucitar a su esposo con el empleo de la inteligencia artificial. Claro que, en este caso, la compañía de Mark Zuckerberg tendría una finalidad distinta.

Volviendo a la realidad, y al presente, cabe preguntarse qué sucede cuando el titular de una cuenta de Facebook o Instagram fallece. En poco tiempo, el espacio de la red se ha convertido en el anfitrión de un importante legado digital que muchos familiares desean conservar. No obstante, hay que tener en cuenta la legislación en materia de protección de datos.

Aunque la política de las redes sociales es clara y nadie puede acceder a un perfil sin su clave, en 2018 se incluyó la noción de Testamento Digital junto a la idea tradicional de herencia. Del mismo modo, requiere de una firma ante notario.

Ahora bien, ¿y si el usuario no ha nombrado a ningún heredero? La misma norma establece que las empresas proveedoras de las plataformas deberán facilitar a los familiares la gestión de las cuentas afectadas, siempre que el difunto no se haya opuesto expresamente por la vía testamentaria. Además, en medios como Facebook existe la posibilidad de convertir el perfil en una página conmemorativa, gestionada por la persona heredera a cargo.