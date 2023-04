Chanel se queda sin ir a Eurovisión y ella tiene claro qué ha pasado

Chanel Terrero se queda en tierra de cara a Eurovisión 2023. No así el resto de compañeros que quedaron en el Top 4 de 2022. En los intermedios de la galas de Liverpool el mes que viene estarán los ganadores, los ucranianos Kalush Orchestra y el británico que con su segundo puesto contribuyó a que la edición de este nuevo festival se celebre en el Reino Unido al no garantizar Ucrania las medidas de seguridad. La organización da un salto en el turno de la cantante española, que fue tercera, y sí ha invitado a la sueca Cornelia Jakobs, que fue cuarta y ganadora del jurado del pasado año.

Pese a que SloMo ha sido el vídeo más visto en la cuenta de Eurovisión a lo largo del pasado año, los organizadores del encuentro de Liverpool no han girado invitación a TVE ni a la participante que impactó a los eurofans en el festival de Turín.

Se había especulado con que los representantes de Chanel no estaban por la labor de que la artista estuviera en el festival de este año sin atender a su caché, pero no es así. La propia barcelonesa ha comentado en las redes que no ha recibido ninguna petición por estar en las galas de este año. "Si fuera por mí estaría repartiendo jugo de mango", respondido Chanel a su club de fans en las redes sociales.

Pese a anunciarse un nuevo disco a la cantante y bailarina de Slo Mo finalmente han pasado un año sin nuevo trabajo en el mercado, para sorpresa y decepción de sus seguidores, que se tuvieron que conformar con la adaptación española del tema principal de Pinocho. De cara al Mundial de Catar se publicó la canción Toke que estuvo muy lejos de la repercusión del tema eurovisivo. En este año apenas ha tenido mayor oportunidad que la de ser jurado en un talent de TVE, Cover night, junto a Mónica Naranjo y Miguel Bosé.

Con cambio incluido de discográfico no parece que la carrera de Chanel esté siendo llevada por buen rumbo. El vacío eurovisivo es un sorpresa desagradable añadida para el público que se rindió ante la canción española. Chanel no estaría en Liverpool acompañando a la delegación española, que estuvo tan bien encabezada por ella en Turín y que tampoco pasará desapercibida con la presencia de Blanca Paloma, que defiende Eaea y que se encuentra en el Top 4 según las casas de apuestas.