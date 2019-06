Colate Vallejo-Nágera se vuelve a casa

Colate Vallejo-Nágera quería quedarse y tirar hacia adelante con su fractura de clavícula y su aparatoso vendaje, tras una semana de convalecencia. Pero finalmente el público de Supervivientes le ha hecho el favor de que regrese a casa y termine de reponerse del fuerte golpe recibido en la prueba del jueves anterior, al caerle encima la rueda de madera que debían transportar.

El empresario y ex de Paulina da por zanjado cualquier vínculo en las playas con la marinera Isabel Pantoja (que sacrificó el martes parte de su melena y se la cortaron ante los espectadores).

Colate, decíamos, vuelve a casa, después quedar relegado en la primera votación de anoche (se salvó el tío más nominado, Fabio) con las dos habitantes del purgatorio palafito, la Palapa, la granadina Mahi y Chelo García Cortés. La audiencia decidió darle boleto al representante masculino quien antes de marcharse a la votación confió en que la victoria se la lleva Albert u Omar. Nada de Isabel, eh. Y se aclaró que pese a su bronca con Dakota él no era el culpable del incidente.

Precisamente es Albert el que está sufriendo en estos días más de la cuenta, preso de los nervios. Se siente mal. "No es por la comida". "Me dejan de lado, pero no van a poder conmigo", ha dicho este Escarlata de Honduras.

Albert, se hunde: "Me dejan de lado y aún así no van a poder conmigo" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala10 pic.twitter.com/XUPjTuolxU — Supervivientes (@Supervivientes) June 27, 2019

El reality entra en una recta final donde sube el conflicto.

Y pese a la competencia de la selección sub 21 en Cuatro (con casi 3,3 millones, 24,1%), Supervivientes fue lo más visto del jueves con casi 3,4 millones, 33,1%, a gran distancia de todo lo demás en los audímetros.