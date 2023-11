Eva Pedraza y su malvado papel para sumarse desde hoy a 'La Moderna'

La actriz cordobesa Eva Pedraza regresa a las series diarias. Durannte años acompañó a los espectadores andaluces en el recordado serial Arrayán, en Canal Sur. Al cabo de los años se ha reencontrado con este reto de los seriales y ha fichado por La Moderna , en las tardes de La 1 en programa doble con La Promesa. Producida por Boomerang, esta ficción se ambienta en un salón de té madrileño que recibe el nombre de la serie, ambientado en los años 30. Eva se incorpora hoy a la serie junto a Manuel Bandera. Dos actores andaluces que se suman. Ella, es la madre de la villana Carla; el malagueño es Fabio del Moral, un diplomático que llega al incierto Madrid ese tiempo. Eva Pedraza detalla algunos aspectos de su nuevo papel.

-Regresa a los platós.

-Tras Arrayán o Ponme una nube, Rocío, en series estuve en la última temporada de Tierra de lobos, se trabajaba en ese momento de otra forma. Para una serie diaria como La Moderna hay que tener más memoria y disciplina para seguir el ritmo. Al entrar en esa dinámica todos los de equipo ya están integrados y tienes que recuperar el tono. Todos estamos pendiente de ayudarnos entre otros, así que ha sido un reto subirse a este tren en marcha. Y estoy muy contenta por supuesto.

-¿Cómo es su personaje?

-Soy doña Bárbara y con eso estaría todo dicho como presentación. Es la madre de la villana Carla (Stephanie Magnin Vella). Está interesada en su hija para ver cómo sobrelleva su inesperada viudedad de don Jaime dMocuende. Tiene una finca en Córdoba y ha sido siempre muy ambiciosa y ahora va tras la fortuna de su hija. A partir de aquí veremos qué trama en el entorno de La Moderna.

-¿Cómo es el ritmo de vida para sumarse a un personaje así?

-Hay que estar muy concentrada y casi no me dio tiempo a hacerme la idea cuando tenía que estar lista para La Moderna He llegado con muchas ganas.

-¿Y para convertirse en una mujer de los años 30, se requiere mucha complejidad?

-Siempre hay que intentar ahorrar trabajo y tiempo a todo el equipo. En cuestión de peinado y caracterización tu aspecto actual debe permitir que no sea demasiado complicada la labor de peluquería y maquillaje.

-¿En cuántas tomas se graba una serie como La Moderna?

-Suelen ser un par de tomas pero hay que ir a la primera y no viciar el texto.

-Su marido, el malagueño Miguel de Miguel, que trabajó también en Arrayán, es el que no ha parado en seriales, como La esclava blanca.

-Miguel ha trabajado en Colombia, México, Miami. A veces le he podido acompañar pero yo he debido estar con los hijos aquí en España. Allí se trabaja con pinganillo. Al ser tan grande las distancias hay miembros del equipo que se quedan a dormir una horas en el estudio. Es todo más intensivo.

-Usted formó parte del memorable El peor programa de la semana, de Fernando y David Trueba en La 2. Allá por 1994.

-Era un equipo sensacional. Creo que los orígenes de Torrente los creó Santiago Segura en este programa. Grababa los sketches con Pablo Carbonell, Álex Angulo, Anabel Alonso. Lo conducía Wyoming y era un avance de muchas cosas que hemos visto después uniendo humor y actualidad. Una lástima que fuera cancelado porque iba a acudir un invitado, Quim Monzó, que se había reído de la infanta Elena en otro programa, en TV3. No había en la televisión de entonces nada parecido a ese formato.