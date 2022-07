La 'OTI' peligra: Eurovisión propone un festival para Latinoamérica

De un Festival de la OTI en el siglo XXI saldrían un buen puñado de canciones del verano. El reguetón tendría su gran oportunidad global y los participantes estarían muy alejados de los solapones y chorreras de los años 70, 80 y más allá. Las baladas tipo "hermano, hermano hispanoamericano" darían paso a un compendio de temas rítmicos y puestas en escena para sorprender al mundo.

Es al menos lo que imaginan los directivos de la UER, con razón, de los que podría ser el Festival de Eurovisión de Latinoamérica, el Eurovision Song Contest Latin America que acaban de presentar. Quién sabe cuánto del éxito de Chanel, la representante española en Turín, ha animado para impulsar esta idea.

¡Y A MUCHA HONRA! Eurovision Song Contest Latin America is on the way! 🔥😎 pic.twitter.com/H4ib6KsvWw