¿Y Si Oretes y Rafa van hoy a 'El Hormiguero' porque uno de los dos consigue el bote de 'Pasapalabra'?

Pablo Motos recibe esta noche en El Hormiguero al burgalés Orestes Barbero y al sevillano Rafa Castaño. Si, los duelistas de Pasapalabra que van a cumplir seis meses permaneciendo ambos en el concurso de Antena 3. El bote ya ronda los 2 millones de euros y hay muchas ganas porque uno de los dos consiga el premio. De hecho la afición que sigue a diario el juego presentado por Roberto Leal se divide entre decantarse por uno o por otro, dos hábiles jugadores con una enciclopedia de lo más diverso en la cabeza.

Hay sospechas de la posible consecución del bote al anunciarse esta doble aparición en el programa estrella de las noches de Antena 3. De hecho el anterior concursante que acudió a ser entrevistado por Pablo Motos fue Pablo Díaz, el único participantes que se ha hecho con el bote en la actual etapa en Antena 3. Cuando en aquella ocasión Motos anunció que reservaba una noche sorpresa de la semana muchos espectadores adivinaron de momento que era para el ganador del millonario premio.

En esta ocasión no ha sido sorpresa sino que se ha promocionado con antelación la presencia de Rafa y Orestes en El Hormiguero, en lo que sería la primera aparición de ambos en dicho espacio. En el programa de este lunes empataba por lo que no hay silla azul y como poco se garantiza que ambos disputarán el Pasapalabra de este martes, como hacen desde el 1 de junio. La entrevista no es por una eliminación imprevista pero en principio no parece que es por la consecución del bote por uno de los dos.

Lo que al menos El Hormiguero quiere homenajear es el medio año de ambos participantes en el concurso ahora que Motos y su equipo se van de vacaciones navideñas, para regresar después de Reyes. Y sí, por entonces, quién sabe, puede haber una campanada extra de premio. El espacio de las hormigas cierra el año este jueves con Cristina Pedroche, en lo que ya es su antesala habitual en las campanadas de la Puerta del Sol.