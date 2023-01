¿Por qué Roberto Leal es uno de los personajes más queridos de la televisión?

Roberto Leal ha sido el protagonista de la quinta entrega de Entre el cielo y las nubes, el podcast de Laura Escanes. La influencer y el periodista han intercambiado los roles en un encuentro distendido en el que han hablado de varios asuntos. El podcast está disponible en exclusiva en Podimo.

Laura Escanes ha comenzado la entrevista con la sección hot takes, es decir, aquello de lo que nunca se bajaría Roberto Leal. “Lo que más polémica me ha generado en mi entorno, aunque yo lo veo más como un debate, es el acento. Es un tema que ya tengo bastante superado y me resulta un debate antiguo, incluso cateto”, ha explicado. La influencer también ha confesado su hot take. “No me fio de la gente que tiene problemas con todo el mundo, si has tenido problemas con tus exs, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo… quizás el problema lo tienes tú”, ha dicho. Para Roberto ese tipo de personas son tóxicas y cuanto más lejos estén mejor.

La concursante de El Desafío ha resaltado la buena prensa que tiene Roberto Leal en el mundo de la televisión. “Una vez me dijeron que me parecía a Iniesta, que le caía bien a todo el mundo”, ha dicho Roberto Leal. Según el presentador la comparación es un tanto exagerada, pero cree que se debe a no entrar en las polémicas y respetar el trabajo de los compañeros. Más allá de que te vaya bien en el trabajo lo importante es que te vaya bien en la vida. Si tu no cuidas eso tendrás mucho trabajo, pero tendrás muy poca vida y muy pocos amigos de verdad fuera del trabajo”, ha destacado.

Laura Escanes considera que las redes sociales están para sacar a relucir los buenos momentos de la vida. “A mí me gusta la gente como tú que más que influencer es influyente. El problema es querer aparentar todo el rato en una cápsulita y el que te conoce de verdad sabe que todo eso es mentira”, ha manifestado Roberto sobre el uso de las redes sociales.

Antes de finalizar su encuentro Roberto Leal ha respondido a algunas de las preguntas que manda el público. Sobre si le tiran mucho los trastos, Roberto ha contestado que “en la calle no, pero en las redes sociales sí, tanto chicos como chicas”. La pregunta también tuvo que ser respondida por Laura. “Pues no creas, tampoco tanto”, contestaba la influencer.