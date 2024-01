C. Tangana y cómo "le mangaban horas extras" en un restaurante de comida rápida

Cuando Antón Pérez era sólo Pucho pasó varios meses sirviendo menús de bocadillos en la conocida franquicia Pans & Companys. Sus recuerdos no los mejores de esa etapa y en la entrevista en profundidad con Jordi Évole este domingo en el regreso de Lo de Évole, la firma nacida en Cataluña no ha salido bien parada.

Antón, C. Tangana, relataba estos años de ambición desmedida y estrellato de El Madrileño, otro de sus apodos. Una figura excéntrica y poliédrica que no deja indiferente. Y antes de forma parte del olimpo musical la pasó canutas en sus ocupaciones juveniles en ese retrato en el que Évole animaba a que diera brochazos.

Tangana recordaba cuando se le escamoteaban horas extras de trabajo, sobre todo en el horario de madrugada. Al no apuntarlas en el cuadrante, cuando iban a registrar el tiempo trabajado no contaban con las horas reales en la recogida y limpieza del local. "Me mangaban horas". La responsable de local era una tal Vanessa y hasta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado al respecto un aviso a navegantes.

Si alguien conoce al community del @PansandCo, que le avise… que esta noche igual tiene curro.De esto sale una colabo guapa:@c_tangana feat @skapoficial pic.twitter.com/zMJ94lm32r — Jordi Évole (@jordievole) January 21, 2024

El cantante, sin perder el rictus, calcula que le deben 600 euros al menos de todas esas horas no retribuidas, cuando su sueldo mensual apenas rebasaba los 300 euros.

Con desencanto de aquellos años llegó a instar al boicot a Pans & Company entre los que sean devotos de su estilo musical.

Unos 600 euros de deuda por el trabajo de aquel abnegado chaval. Ahora el cantante no tiene problemas económicos, precisamente, pero valora lo útil que le habría sido entonces cobrar por todo el esfuerzo que empleaba.

En las redes sociales se sucedieron muestras de apoyo a C. Tangana ante su amargo testimonio juvenil sirviendo bocadillos con patatas fritas, horas y horas.

Está guay esto de que los explotadores no sepan quién puede acabar siendo alguno de sus explotados y sea a ellos a quienes les explote en la cara. Valga la redundancia. — Mario Boss (@_mario_boss) January 21, 2024

Hay tant@s Vanesas en este mundo. Y lo peor de todo es que se creen los reyes del mambo y no saben que la patada en el culo se la van a dar igual. Penita de gentola — Non, je ne regrette rien (@MarietaVlc) January 21, 2024

Soy cocinero,y esto pasa en el 90% de bares o restaurantes.Cuantas veces habré oído " es hostelería,siempre ha sido así " o "es lo que hay",incluso me lo han dicho compañeros de trabajo, normalizando la situación. — Cultero (@Culter0) January 21, 2024