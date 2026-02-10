¿Adivinarías la bandera que destacó en la fiesta de Bad Bunny? La desconocida isla fue la primera en reconocer a EEUU

Frente a anexiones y ambiciones de imperialismo de control y tutela, Bad Bunny trasladó un mensaje de hermandad a través de la cultura, los ritmos y el amor en la final de la Super Bowl. En su espectáculo de 13 minutos hubo reclamaciones de toda índole, sin entrar en el sectarismo político, lo que en el fondo ha indignado más al entorno de Donald Trump, en las antípodas del mensaje del puertorriqueño. "Together, we are America" era el mensaje del balón botado en la culminación ante las banderas de todos los territorios de América (a excepción de Groenlandia). Todas las naciones pero también todos los territorios dependientes aparecieron en el desfile, con las Antillas de origen británico o neerlandés, Canadá, las Bermudas y entidades autónomas que recorren el Atlántico americano.

La bandera de la isla de San Eustaquio

Curiosamente la bandera que más notoriedad tuvo, tal vez por el énfasis que le puso su abanderado, destacando por el desfile, fue la de un territorio más bien desconocido y que solo los muy expertos en banderas pueden identificar ya que no es una enseña muy difundida y es muy reciente. En la Super Bowl, gracias al mensaje de Bad Bunny, tuvo unos segundos de oro ¿A qué país representa esa bandera azul con líneas rojas en un rombo blanco donde está representado el perfil de esa isla caribeña con una estrella?

Y no, no es un país independiente. La bandera es el emblema de un municipio de los Países Bajos, como es considerado, en ultramar. Es la bandera de la isla de San Eustaquio, tal como la denominó Cristóbal Colón cuando puso pie en ella en su segundo viaje, en 1493. Una pequeña isla en un lugar estratégico que le permitió en estos siglos ser punto de atraque y que pasó de manos españolas a francesas y holandesas. Las condiciones de vida, sin agua potable, eran difíciles, así que el imperio español, que tenía muchos más territorios en los que preocuparse, la dejó deshabitada hasta que Francia e Inglaterra se disputaron su presencia en 1625.

Sint Eustatius es el nombre en neerlandés del territorio al que pertenece esa bandera que ha llamado la atención de la Super Bowl, una isla de 4.000 habitantes, municipio neerlandés con trato especial desde que se disolvió la comunidad de las llamadas Antillas Holandesas (Aruba, Curaçao, que jugará el Mundial, Bonaire, Saba...). Eso sí, tiene su aquel que quede destacada la bandera de San Eustaquio (entendemos que fue el fervor de su abanderado) ya que los habitantes de esta isla fueron los primeros en reconocer la nacionalidad estadounidense a finales del siglo XVIII, en 1776, fecha de la independencia, ahora 250 años. Si fue planeado, al equipo de Bad Bunny hay que darles más que un reconocimiento por ese guiño histórico.

La volcánica isla de San Eustaquio se llamó así por ser la festividad de ese día en que la pisó Colón (20 de septiembre) y que estaba ya deshabitada por los nativos caribes. El tal Eustaquio es un mártir, un general romano que se convirtió al cristianismo. Tras las disputas de 1625 la potencia que se asentó en esa isla de condiciones extremas fue Holanda, que en 1636 fundó Fuerte Oranje, creando pozos de agua que hicieran posible el asentamiento. Pasadas las décadas la pequeña isla, llamada por los navegantes La Roca de Oro, fue motivo de abordajes y cambios de 'titularidad'. Como puerto estratégico pasaron por allí barcos repletos de todo tipo de mercancía, incluidos desdichados africanos convertidos en esclavos.

En 1776, como decíamos, en San Eustaquio, el país de la bandera tan desconocida como tremoleante en este pasado domingo tan estadounidense, se lanzaron salvas de honor al paso al primer barco con la nueva bandera de la Unión que discurrió por allí, primer reconocimiento internacional, a cargo de los neerlandeses (y piratas) que estaban establecidos por allá. Una flota británica actuó con represalias e invadió la isla, que fue turnándose entre franceses, ingleses, neerlandeses. En 1848, a lo Espartaco, los esclavos que radicaban en la colonia se rebelaron y aunque fueron reprimidos, la esclavitud fue abolida en la remota San Eustaquio en 1863, convirtiéndose en una semiolvidada posesión neerlandesa donde era difícil abrirse camino entre erupciones y suelos difíciles de cultivar. Mantuvo una apacible situación escorada hasta que fue redescubierta por los turistas.

En octubre de 2010, de ahí que su bandera sea poco conocida, adquirió su estatus actual de "municipio especial" neerlandés. La moneda oficial allí no es el euro (como pasa en las islas francesas caribeñas) sino el dólar estadounidense. Un territorio de ultramar con lealtad al rey Guillermo de Orange y que disfruta de su situación de paraíso fiscal y natural a la espera de pasajeros de cruceros. Y puesta en el mapa este domingo por Bad Bunny.