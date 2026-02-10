América para todos los americanos

Fue un canto a la paz, a la integración, a la hermandad entre todos los países americanos. Un mensaje distinto y distante al que cada día impone la administración de Donald Trump. Una actuación así, como la de Bad Bunny, en el intermedio de la Super Bowl, fue toda una transgresión de esperanza.

Trump y su entorno no han regateado antes y después en mostrar todo su menosprecio a este gesto de la NFL y hacia el cantante puertorriqueño. La retransmisión fue seguida por 135 millones de espectadores.

Un cañaveral se instaló en pleno estadio de Santa Clara con la reclamación latina de Bunny, con look de Zara, un pelotazo para la firma española más internacional, quien tuvo de invitados principales a su paisano Ricky Martin y a Lady Gaga. Como culminación se sucedieron las banderas de los países americanos, desde Canadá hasta Argentina y Chile, en himno de hermandad.

Tití me preguntó, con un balón debajo del brazo, fue el arranque de este montaje donde sonó Yo perreo sola, canción con el mensaje de libertad para las mujeres. También apareció la casita y otros sets sobre la forma de vida de Puerto Rico, con auténtica boda mestiza incluida. Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba o David Grutman fueron los invitados que acompañaron al trío estelar. “Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí y tu también deberías creer en ti”, exhortó Benito, Bunny a los acordes de Mónaco, entregando un Grammy a un niño.

Ritmos tropicales, reguetón, para bailar con Die with a smile, con Gaga, Baile Inolvidable o NUEVAYoL, o Lo que le pasó a Hawaii, con Ricky. Desde Trump se había promovido en Youtube un concierto alternativo con grupos de gustos ultras que pasó desapercibido frente al poderoso mensaje desde la Super Bowl.