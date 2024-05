Los favoritos sin duda que actúan este sábado en Eurovisión

La ubicación en la recta final de la gala señala dónde están los dos favoritos de esta noche de Eurovisión. En el puesto 21º interviene Suiza, con Nemo. Un rapero no binario que escenifica su sexualidad en el plano inestable del escenario de The Code, un rap sentimental y dramático, con momentos de barítono.

El puesto 23º es para el croata Baby Lasagna y el makinero Rim Tim Tagi Dim, un machachón ritmo con anacronismos cómicos sobre un joven que deja su casa tras vender su vaca y así poder independizarse.

En quinto lugar aparecen uno de los temas delirantes y más personales, Europapa, que interpreta Joost Klein, un canto surrealista dedicado a sus padres. En el ensayo general del viernes, con el voto del jurado, no ha actuado en vivo por quedar suspendida su actuación por un enfrentamiento con un fotógrafo a raíz de su reacción sobre Israel en la rueda de prensa de jueves.

A continuación, en sexto lugar, aparece la vibrante balada de Israrel, Hurricane, a cargo de Eden Golan, que va a ser empujada por el televoto aunque su número tiene calidad (pero no para ganar, como determinará el jurado). La canción habla de embrollo de ideas, un tercer perfilado que hubo que hacer a la letra tras las justificaciones políticas, en plena guerra de Gaza, que se detectaron en anteriores estrofas.

Irlanda, en décimo lugar, ha entrado con fuerza tras la primera semifinal con su montaje satánico para Bumbie Thug y su inquietante Doomsday Day Bue. La demoníaca escenografía es del español Sergio Jaén

El 13º de esta noche es Reino Unido, con un espectacular montaje a cargo de Olly Alexander, que ya es un ídolo pop, una estrella que ha deseado arriesgarse llegando a Malmö con Dizzy.

Con potencia y descaro, la italiana Angelina Mango aparece en 15º posición con La noia, que ha perdido algo de chispa en su aparición en Suecia.

La voz lírica del francés Slimane aparece con Mon amour el 25º, poco después de los dos favoritos a ganar con permiso del televoto que arrope a Israel.

Orden de intervención del Festival de Eurovisión 2024

La 1. 21.00, con los comentarios de Julia Varela y Tony Aguilar

1. Suecia | Marcus & Martinus – Unforgettable

2. Ucrania | Alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3. Alemania | ISAAK – Always On The Run

4. Luxemburgo | Tali – Fighter

5. Países Bajos | Joost Klein – Europapa (a la espera de si podrá actuar)

6. Israel | Eden Golan – Hurricane

7. Lituania | Silvester Belt – Luktelk

8. España | Nebulossa – Zorra

9. Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Irlanda | Bambie Thud – Doomsday Blue

11. Letonia | Dons – Hollow

12. Grecia | Marina Satti – Zari

13. Reino Unido | Olly Alexander – Dizzy

14. Noruega | Gate – Ulveham

15. Italia | Angelina Mango – La Noia

16. Serbia | Teya Dora – Ramonda

17. Finlandia | Windows95man – No Rules!

18. Portugal | Iolanda – Grito

19. Armenia | Ladaniva – Jako

20. Chipre | Silia Kapsis – Liar

21. Suiza | Nemo – The Code

22. Eslovenia | Raiven – Veronika

23. Croacia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24. Georgia | Nutsa – Firefighter

25. Francia | Slimane – Mon Amour

26. Austria | Kaleen – We Will Rave