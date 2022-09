Se marcha de 'MasterChef Celebrity' una de las favoritas

En MasterChef Celebrity se ha vuelto a confirmar que una trayectoria constante o prometedora puede truncarse en una gala si se encadenan una serie de infortunios. Es lo que ha sucedido este lunes cuando el conjunto de féminas favoritas se reunía en la prueba de exteriores en Mérida. Lo que se preveía como el conjunto de Champions tuvo fallos con las truchas que por orientación de Toño Pérez debían confeccionar al modo de un menú de tiempos imperiales romanos. Truchas en papillote de hojas de uvas que se quedaron crudas y alguna sin desescamar.

Aparte de la eliminación, en esta tercera gala de la edición sigue percibiéndose que pese a la primera impresión el casting ha sido flojo y no hay personajes que llamen la atención al espectador. Lorena Castell, que no ha tenido su día, es la que más desparpajo le arroja el plató pero la mayoría de sus compañeros siguen agarrotados, superados tal vez por donde están. Daniela Santiago, con sus historias malagueñas, se le ve proyección. Y Lorena es capaz incluso por ahora de superarse en los momentos extremos de eliminación.

Hay que valorar a Nico Abad, que transforma sus recetas de buena voluntad en acontecimientos de retransmisión deportiva. Más allá de los ligoteos, los juegos de seducción de adolescentes, la cuadrilla parece un tanto lacia. María Escoté será un primor en la costura, pero en la cocina falla y Norma Duval, con toda la veteranía, no parece integrarse, como le sucede a la propia María Zurita, que tiene en la chepa al cansino de Xavier Deltell.

Patricia Conde fue la que venció en la prueba inicial con un plato de buena apariencia.

Receta de pollo relleno de setas con crema de calabaza y jengibre de Patricia Conde https://t.co/CLEACfoKfS #MCCelebrity — MasterChef (@MasterChef_es) September 26, 2022

Isabelle Junot, émula de la destrozada Tamara Falcó, tiene el perfil de concursante de perfil medio que poco a poco se va creciendo y es una de las esperanzas de la producción del programa. Anoche estuvo a punto de caer, tras la debacle femenina en Mérida, y en la prueba eliminatoria de cocina fusión falló con la especialidad tex mes de totopos con guacamole y hamburguesa.

Pero fue otra de las participantes que se atisbaban constantes, la murciana eurovisiva Ruth Lorenzo, la que finalmente tuvo que decir adiós por su plato oriental que no salió de la huerta junto al Mar Menor. Un wok murciano, El picantón de la Lorenzo. La de Dancing in the rain, de rein, de rein, es la tercera en caer de esta edición. Jordi Cruz se marcó un envarado pasodoble en la despedida.