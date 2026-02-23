'Aquí no hay quien viva' se vuelve viral en todo el mundo por sus menciones a Gaza hace 20 años

"Tus relaciones duran menos que un esplan de paz para Palestina", le recimina Belén (Malena Alterio) a Alicia (Laura Pamplona) en Aquí no hay quien viva. Cuentas estadounidenses han elogiado que una serie española se atreviera a bromear sobre la inestable situación, perpetua, de Palestina, e ironizara sobre Israel, por ejemplo con las vallas electrificadas de Gaza.

El primer éxito de los hermanos Caballero, producida por José Luis Moreno, sigue siendo un éxito en las plataformas y registra visionados adictos allá donde estén sus cinco temporadas (las tres primeras, excelentes): Siempre hay un motivo para volver a visitar Aquí no hay quien viva, la versión original española, y en estos momentos sobresale el interés en EEUU por conocer esta ficción que sabía crear conciencia sobre la complicada situación del pueblo palestina.

La memorable comedia, vigente con un canal en Atresplayer y que sigue reponiéndose en Atreseries, se estrenó en Antena 3 el 7 de septiembre de 2003 y se despidió de la audiencia en julio de 2006. Durante esas cinco temporadas, la comunidad de Desengaño 21 se convirtió en el espejo satírico de la sociedad española de principios de los 2000. Sus diálogos de la precariedad de los jóvenes y la crueldad de los mayores produce fascinación en los espectadores más jóvenes, que nunca la vieron en prime time.

En los años en que la serie estuvo en emisión (2003-2006), el contexto internacional en Oriente Próximo era de todas formas diferente al angustioso contexto actual de la población civil palestina. Se vivían los últimos coletazos de la Segunda Intifada y, en 2005, se produjo la retirada israelí de la Franja de Gaza. Los planes de paz, las hojas de ruta, siempre fueron papel mojado.

Con la distancia de más de veinte años, Aquí no hay quien viva, que sigue en forma en sus tramas y en sus golpes de humor, ahora se convierte en un fenómeno para descifrar por muchos espectadores por sus sátiras políticas que parecen escritas hoy mismo.