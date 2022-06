El pactómetro de Ferreras se queda sin usar

Menos es más, pensaría García Ferreras: con el huracán electoral de Moreno Bonilla en ciernes el Al rojo vivo en La Sexta prefirió el relato a lo visual.

La palabra y el gesto acentuado del timonel frente a tantas arquitecturas virtuales de otras veces. Saltó la sorpresa, o no, por una vez no hizo falta el Pactómetro. Se quedó sin usar y no hubo los berrinches y cábalas de otros años. Macarena Olona ya se encargó durante toda la campaña de estos días para que esta mayoría absoluta fuera simple (por sencilla).

A La Sexta le faltaba el salseo de otras noches más disputadas y con el balonazo en la cara a Vox ya se sentían satisfechos. La Sexta habrá sido la cadena más vista de esta noche andaluza, pero sin las distancias de otras ocasiones.

No fue el recuento tan entretenido de otras ocasiones: vuelve la normalidad tras la pandemia extremista.

Muchos espectadores hartos de torrijas y rosquitos en el Canal Sur de todos los días (¿sin Vox de muleta ya no van a hacer falta tantas películas franquistas? a ver qué dice ahora el líder sonriente con esa trastienda de serruchos en la autonómica). Esta noche, en lugar de rosquitos del santo patrón había un espacio informativo con interés.

La confianza tras el debate le ha venido bien a la punta de lanza de la maltratada redacción. De nuevo estuvieron bien Blanca Rodríguez y Fernando García. Y toda la parafernalia de realidad aumentada. Un aspecto como de cadena moderna y renovada. Lo que deseamos siempre para la TV de los andaluces. Viene un tiempo para dejar atrás estos desaprovechados años sin cambio real. Adiós a Zancajo por mucho tiempo ¿no? Canal Sur se nos queda cuatro años más. Olona ya no cierra Canal Sur. Pero en esta legislatura el PP debería de cuidar una cadena de servicio público que no ha sabido atender en estos tres años y medio.

Y TVE tuvo el plató más monumental: el del propio Parlamento, con la tertulia de Xabier Fortes. La cadena pública siempre es pulcra y en esta ocasión con más caras variadas y conexiones.