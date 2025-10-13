El premio póstumo de Mayra Gómez Kemp en TVE, fallo y repesca en 'El Cazador Stars'

Un año después de su fallecimiento RTVE ha tenido un bonito gesto con Mayra Gómez Kemp emitiendo el programa de El Cazador Stars con su última intervención en un plató. La grabación quedó inédita y se ofreció hoy lunes a las 14.40 en La 2. Ha sido una aparición emocionante, con una presentadora halagada por su compañero, Gorka Rodríguez, que cumplió un sueño de niño. "Yo de pequeño veía el Un, dos, tres, y me diste un sueño: ser presentador de un concurso. Ahora estoy en El Cazador Stars y se ha cumplido", le comentó el presentador vasco, emocionado. Esto se grabó en el verano de 2024 y pocos meses después se produjo la triste noticia.

En el programa se observa el deterioro que sufría Mayra, que tenía 76 años y dos décadas duras tratándose de un cáncer. Las consecuencias de una caída fue el motivo fatal de su fallecimiento. El cáncer de lengua le había afectado desde hacía quince años la pronunciación. En su último programa se la ve bien lúcida, colaborando con los compañeros para ganar el premio y demostrando estar al día en cuestión de la música, como un pueba correcta sobre Daddy Yankee y Bad Bunny.

La prueba clasificatoria sin embargo fue fallida. Mayra fue cazada por Ruth de Andrés, La Gobernanta, con dos fallos cruciales, no saber el sobrenombre del baloncestista Allen Iverson, The Answer, una prueba para especialistas de la NBA; y dio por válida la palabra "inalmado" como persona o cosa sin alma.

Sin embaro al ser eliminados también sus compañeros de tarde, los actores Kira Miró y Avelino Piedad y el influencerJuan Carlos (JC Nano), Mayra fue repescada y todos intervinieron como equipo. En lugar del bote que pudieran haber acumulado de 68.000 euros el premio era la cantidad inicial con la que cada uno aspiró ante la cazadora. Mayra aspiraba con 2.800 euros que fue la cantidad que finalmente pudo lograr a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, todo un gesto final.

El equipo de eliminados llegó a sumar 23 respuestas y Mayra aportó varias respuestas, como que 0,01 equivalía a un céntimo. La presentadora se ha despedido de TVE un año después consiguiendo casi 3.000 euros en la lucha contra la enfermedad que la apartó prematuramente de la presentación habitual. "Lo hacéis inmejorablemente", reconoció Mayra Gómez Kemp al anunciar la dotación que había conseguido a beneficio de la AECC. "No es sólo por el trabajo que hacen. A mí me ayudaron mucho, sino en cómo ayudan también a las familias. Tú piensa que la familia de un enfermo ven cómo sufren y no pueden hacer nada. Toda ayuda que den es bien recibida", había dicho anteriormente cuando presentó a quien representaba en el concurso. Una buena intención que se vio recompensada en El Cazador Stars.