Raquel Meroño: "El ego en 'MasterChef' hay que ponerlo en adobo"

Fue la ganadora de la edición más complicada de MasterChef Celebrity, la grabada en 2020. Aunque ha continuado como actriz y presentadora ya forma parte de ese universo culinario del programa de Shine Iberia para TVE, donde ha acudido en distintas entregas como colaboradora del jurado. En días pasados ha grabado en la provincia de Granada recetas y reportajes para The Kitchen, dentro de los cursos y formaciones gastronómicas de MasterChef.

–¿Ya está en Tarifa?

–Me escapo con mis hijas en cuanto pueda. El chiringuito Carbones 13 lo lleva mi ex marido y estoy deseando pasarme por la cocina. Tarifa, con ese ‘vientecillo’ que a veces sopla, o te enamoras de la ciudad o sales huyendo. Yo tengo claro que me enamoré para siempre de Tarifa.

–¿Cómo ha sido su experiencia en Granada?

–Hemos trabajado con la Oficina de Turismo de la Diputación, con Sabores de Granada. Nuestra labor es unir MasterChef con el producto granadino, visitar y elaborar recetas en lugares especiales. En The Kitchen fomentamos las gastroescapadas, con sitios diferentes que los propone la gente local. De la mano de profesionales que conocen bien su entorno todo se multiplica en cuestión de sabores.

–¿Qué le ha sorprendido?

–Todo lo que he ido aprendido en esos días. Me ha maravillado los productos de la Costa Tropical, aguacates, chirimoyas, mangos o la ronería única visitable de Europa, cómo se hace el ron, en un museo único. He conocido el proceso de la caña de azúcar con un grupo de mujeres maravillosas.

–Y el aceite...

–Me encantan las catas de aceite. Hemos degustado uno de los más premiados... en Ventas de Huelma, un lugar maravilloso.

–¿Y el caviar?

–Para una próxima visita, ojalá vayamos a Riofrío.

–¿Lo de ser proclamada ganadora de MasterChef es una vocación que se ha despertado para toda la vida?

–Por supuesto, afianzas tantos conocimientos que solo deseas seguir aprendiendo y compartirlo con los demás. Ypor supuesto seguir el programa. La última ganadora, Gabriela, me ha cautivado. Me gusta también acudir al programa, cocinar mano a mano, regresar al plató.

–Ahora con el jurado se lleva de otra manera.

–Al jurado de MasterChef hay que escucharlo siempre, como concursante o teniéndolos al lado porque sus valoraciones son siempre sinceras. Si les prestas atención, como concursante, aprendes de ellos un montón. Hay que ir con deportividad, aceptando ser humilde. En MasterChef el ego hay que ponerlo en adobo, dejarlo a un lado, macerándolo. El ego es el peor enemigo en un talent. Entiendo que cuanto te esfuerzas y te hacen una valoración que no es positiva, te derrumbas. Pero es cuando más hay que prestar atención y reconocer los fallos.

–Algún concursante que tenga en un pedestal por su actitud.

–Yo destacaría a María Lo. Si sigue así, con sus vídeos, recetas y proyectos, va a llegar muy lejos. Me gustaron Verónica, Ángela

–¿No se cansan de tantas ediciones?

–MasterChef es valioso y bonito. Los chefs españoles reconocen que da a conocer lo que significa el trabajo de la cocina en general, de la cocina de vanguardia. La productora ejecutiva, Macarena Rey, ha sido pionera en crear versiones, ampliar la marca...