El viaje de vuelta de Bertín Osborne de 'Tu cara me suena' con Ángel Llácer en Canal Sur

Canal Sur da paso este viernes a la sexta temporada de El Show de Bertín. A lo largo de este año su anfitrión se ausentó para participar en Tu cara me suena, en Antena 3, compitiendo contra su mismo programa del que se encargó El Cordobés, sin despuntar precisamente en audiencia.

Tras regresar para conducir los dos últimos programas de la tanda anterior, con El Arrebato y Soraya, Bertín Osborne se pone en marcha de nuevo llevando a su espacio, producido por Proamagna, al presidente del jurado del formato en que participó. El cantante, presentador y coach Ángel Llácer, por tanto, será quien abra la temporada de El show de Bertín. Todos estos meses de convivencia en Tu cara me suena han fortalecido el vínculo entre ambos, como trasladarán a pantalla.

El programa de los viernes de Canal Sur incorpora al equipo desde hoy a la actriz Belinda Washington y el cantante Diego Benjumea. El espacio abrirá con un montaje con los mejores momentos de Bertín y de su equipo durante sus aventuras estivales, un aperitivo que calienta motores al formato que va a partir de las 22.45 los viernes, tras Atrápame si puedes.

Llácer, actor, director teatral y conocido en la pantalla a raíz de ser monitor de Operación Triunfo, hablará de su último año marcado aún por las secuelas de la enfermedad bacteriana que contrajo en su viaje a Vietnam en febrero de 2024. Habrá momento para una entrevista íntima con Bertín donde el catalán también hablará de su conexión especial con la localidad sevillana de Osuna o las bromas que se gasta entre bambalinas con sus colegas. Llácer se enfrentará al célebre Tercer Grado, con las preguntas incisivas de Belinda Washington. Los espectadores pueden así descubrir detalles inéditos del invitado al que se sumarán en próximas semanas amigos del cantante anfitrión y figuras de actualidad.