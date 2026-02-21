Los carteles de la feria de Osuna ya están en la calle

Los carteles de la feria de Osuna fueron presentados en la casa de la Cultura.

La empresa Espectáculos Carmelo García ha presentado oficialmente en Osuna la Feria Taurina de Mayo 2026, en un acto celebrado en el salón de actos de la Casa de la Cultura, que tuvo lugar tras la entrega de los premios a los triunfadores de la Feria Taurina de Osuna 2025 organizada por el Círculo Taurino de Osuna.

El evento, presidido por la alcaldesa de la localidad, Rosario Andújar, y el empresario taurino Carmelo García, fue moderado por el periodista Santiago Sánchez Traver. Contó con la presencia de figuras y profesionales del mundo del toro, entre ellas los matadores Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez, el apoderado Francisco Manuel Morilla -en representación del rejoneador Andy Cartagena-, la rejoneadora Lea Vicens, los ganaderos Julio y Pablo de la Puerta y el mayoral de la ganadería de Benítez Cubero.

Durante la presentación se dieron a conocer los carteles oficiales de la Feria de Mayo en el coso de San Arcadio.

Carteles oficiales Feria de Mayo 2026:

Sábado 16 de mayo: Corrida de Toros con ejemplares de la ganadería de Julio de la Puerta para los diestros Miguel Ángel Perera, Borja Jiménez y Marco Pérez.

Domingo 17 de mayo: Corrida de Rejones con reses de la divisa de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.

El empresario Carmelo García destacó durante su intervención la continuidad del proyecto iniciado el pasado año. “Seguimos la línea de trabajo en la que nuestro objetivo es dar esplendor a la feria taurina de Osuna y consolidar el trabajo iniciado en la pasada edición, en la que se recuperó el lujo del histórico coso de San Arcadio con carteles de gran atractivo" señaló el empresario sanluqueño. "En esta nueva edición volvemos a anunciar carteles de máximo nivel, consolidando una programación que combina figuras consagradas, jóvenes valores y ganaderías de reconocido prestigio", añadió.

Los abonos estarán a la venta por internet desde el 21 de febrero en www.espectaculoscarmelogarcia.com y en taquilla a partir del 29 de abril. Las entradas sueltas estarán a la venta desde el 4 de mayo.