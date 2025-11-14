NAVIDAD
Así lucirá la Avenida de la Constitución de Sevilla esta Navidad

Los críticos sevillanos Antonio Lorca y Carlos Crivell, premiados por la ANPTE

GALARDONES

La Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros ha valorado su espíritu de defensa de la tauromaquia

David de Miranda también se impone en los premios de la Caja Rural del Sur

Morante en 'The New York Times': "No es una retirada total, se trata de un descanso"

Los informadores taurinos Antonio Lorca y Carlos Crivell.
Los informadores taurinos Antonio Lorca y Carlos Crivell. / M.G.
A.R.M.

14 de noviembre 2025 - 12:13

Los críticos taurinos sevillanos Antonio Lorca y Carlos Crivell, informa la web especializada Aplausos, han sido galardonados, ex aequo, con el premio Marcelino Moronta que otorga la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros (ANPTE) a aquellas personas o instituciones que contribuyen a la defensa de la tauromaquia.

El jurado ha valorado dicha candidatura, presentada por el socio de ANPTE José Luis Fernández, por la destacada labor desarrollada por ambos premiados en favor "de la preservación, promoción y dignificación de la tauromaquia, tanto desde el ámbito divulgativo como por su compromiso constante con los valores y tradiciones que conforman esta expresión cultural".

La ANPTE ha considerado que ambos críticos reúnen, de manera ejemplar, los méritos que este galardón pretende reconocer y simbolizan "el espíritu de defensa y respeto por la tauromaquia que inspira este premio". La entrega del premio, que alcanza su segunda edición, tendrá lugar en Málaga dentro de los actos de la XIV Asamblea Nacional de ANPTE.

También te puede interesar

Lo último

stats