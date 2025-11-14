Los críticos sevillanos Antonio Lorca y Carlos Crivell, premiados por la ANPTE

Los críticos taurinos sevillanos Antonio Lorca y Carlos Crivell, informa la web especializada Aplausos, han sido galardonados, ex aequo, con el premio Marcelino Moronta que otorga la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros (ANPTE) a aquellas personas o instituciones que contribuyen a la defensa de la tauromaquia.

El jurado ha valorado dicha candidatura, presentada por el socio de ANPTE José Luis Fernández, por la destacada labor desarrollada por ambos premiados en favor "de la preservación, promoción y dignificación de la tauromaquia, tanto desde el ámbito divulgativo como por su compromiso constante con los valores y tradiciones que conforman esta expresión cultural".

La ANPTE ha considerado que ambos críticos reúnen, de manera ejemplar, los méritos que este galardón pretende reconocer y simbolizan "el espíritu de defensa y respeto por la tauromaquia que inspira este premio". La entrega del premio, que alcanza su segunda edición, tendrá lugar en Málaga dentro de los actos de la XIV Asamblea Nacional de ANPTE.