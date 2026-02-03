Curro Vázquez y Pablo Aguado retoman los 'Mano a Mano' de la Fundación Cajasol

Los Mano a Mano de la Fundación Cajasol retoman su lugar en el calendario cultural de la ciudad alcanzado su edición número 74. En esta ocasión tendrán un matiz especial al reunir por primera vez a dos matadores de toros, Curro Vázquez y Pablo Aguado, en vez del traducional encuentro entre un torero y algún personaje del espectro social, cultural o político.

Será el próximo martes, 10 de febrero, en el auditorio de la Fundación, con entrada por la calle Chicarreros. El periodista José Enrique Moreno volverá a ser el encargado de conducir este acto que tiene como título De torero a torero y en el que se pretende que ambos diestros "reflexionen sobre la Tauromaquia desde la perspectiva de dos generaciones separadas por varias décadas", según han explicado los organizadores en una nota de prensa.

"Curro Vázquez es un referente en el toreo de pureza y profundidad, cualidades que le convirtieron en torero de culto para aficionados y otros toreros", añade la misma nota. Tomó la alternativa en 1969 y, con algún paréntesis, se mantuvo en activo hasta 2002, cuando se retiró en Vistalegre. El pasado mes de octubre tuvo una feliz y puntual reaparición en el festival dedicado a Antoñete en Las Ventas, en la que volvió a dar una lección de temple, torería y naturalidad. Aunque nacido en Linares, Curro fue torero predilecto de la afición madrileña. En la actualidad se dedica a las labores de apoderamiento.

Pablo Aguado es uno de los valores más sólidos de la cuadra de toreros sevillanos. Desde su histórico triunfo en la Maestranza en la temporada 2019, cuando cortó cuatro orejas a la corrida de Jandilla, Aguado no ha dejado de crecer como torero sin abandonar en ningún momento esa difícil línea del toreo de expresión, al más puro estilo sevillano pero no exento de profundidad. Alternativado en Sevilla en 2017, este sevillano de nacimiento ha cuajado una grantemporada en 2025 y en este momento está colocado en la primera línea del toreo, siendo su nombre reclamado en todas las grandes ferias.

La entrada es libre hasta completar el aforo. Noes necesario retirar invitación.