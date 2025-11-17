De la demorada concesión de la Maestranza a las noticias de una semana intensa

La semana comienza contando los litros que ensanchan los arroyos y enfangan los caminos. El agua ya anega esos campos que no tardarán en ver enlotar las tropas de vacas con sus respectivos sementales mientras siguen naciendo los becerros que se herrarán, en otro otoño, con el guarismo del seis. Todo vuelve a empezar pero la vista del planeta de los toros está puesta en las nobles estancias de la Casa de la Maestranza mientras se sigue aguardando el final de este parto de los montes.

Se habla de una junta general de caballeros, el próximo sábado, que podría ser el confín definitivo del farragoso proceso de renovación contractual en la gerencia de la plaza de toros. La única certeza es que el coso sevillano se regirá a partir de 2026 con un nuevo contrato adaptado a los modernos usos del recinto -turismo, museo, grandes eventos, conciertos- que cambiará por completo el statu quo que ha venido gozando la empresa Pagés a lo largo de 93 años y tres generaciones empresariales.

Cambio de reglas

Esas cláusulas que se ultiman en el Paseo de Colón han causado un disgusto cada vez más evidente en la calle Adriano. Ahorramos detalles pero el tiempo apremia cada vez más para comenzar la gestación de la próxima temporada sevillana, que se iniciará en un temprano 5 de abril. Preocupa especialmente el tema del campo que otros años, por estas fechas, ya había tenido su primer repaso general por parte de los veedores de Pagés. No llegará la sangre al río…

¿Es la empresa que comanda Ramón Valencia la escogida por la junta de gobierno de la Real Maestranza? Los rumores y las tímidas filtraciones siguen apuntando en esa dirección aunque la firma, si se produce, no será cómoda. Pero también se habla de llamadas o tomas de contacto del cuerpo con otras casas empresariales, no sólo a las que se postulaban más o menos abiertamente. Esperamos tener noticias en pocos días. El tema es ya agotador.

Morante, en una de las imágenes publicadas en el diario norteamericano / Ana Brigida para The New York Times

No es una retirada; se trata de un descanso…

Pero hay más cosas que contar de esa semana otoñal que nos sorprendió con la entrevista o reportaje de Morante -que presta su mejor puesta en escena- en las páginas de The New York Times. Ya diseccionamos la pieza que, para el mundo taurino, arroja un titular principal: el corte de coleta, como el tornillo que las sujeta al pelo del torero, es de quita y pon. El compañero Acevedo apunta otros datos que podrían poner lugar y fecha a esa hipotética vuelta: la presunta reinauguración de la plaza de la Maestranza de Ronda -Morante habría pedido una corrida ad hoc a un ganadero de cámara para la Goyesca- el 5 de septiembre de 2026. Pues ya veremos…

Podemos seguir haciendo un repaso a las noticias de la semana que se fue, incluyendo nuevas alianzas profesionales, la cosecha de premios de David de Miranda o la curiosa apuesta de Rafael García Garrido, gerente de Las Ventas, por una televisión taurina después de dejar en el dique seco a Movistar, alentar la creación de One Toro y dejarla caer después. Cosas que hay que ver y escuchar como la enésima concesión a la demagogia del insufrible presidente del Gobierno de España. “Se acabó usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales y ayudas para los toros…”. Ésa es la última, para que los suyos aplaudan como pingüinos en esta sociedad polarizada. Para los toros, por cierto, no hay un duro de las arcas gubernamentales.

Más cosas...

No es la única pincelada de ese PSOE sanchista que tiene que contentar muchas bandas. Si la abstención del grupo socialista había servido para enviar al guano la ILP antitaurina que amenazaba con desmontar el blindaje legal de la tauromaquia, su negativa ha impendido después que se pueda tomar en consideración la candidatura de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la Unesco. En esas estamos…

Pero la afición crece y se consolida -las cifras de 2025 nos acercan a los años de vino y rosas- a la vez que se recuperan algunos valores que se habían quedado en los márgenes de la nefasta cultura woke. Hay quien preconiza ya la concesión del Premio Princesa de Asturias al mismísimo Morante de la Puebla -flamante premio del Ayuntamiento de Sevilla- uno de los artistas más luminosos del primer cuarto del siglo XXI; seguramente uno de los intérpretes más perdurables en la memoria de la verdadera cultura popular que no entiende de convenciones, componendas ni de ese elitismo artístico o estético que necesita de tantas explicaciones.

Pero para eso, ya lo saben, habría que pasar por encima del cadáver -político- de otro incomparable prócer patrio como el ministro de Cultura. El inefable Urtasun -que ya no sabe qué hacer para sujetar los gatos que guarda en la barriga- ha orillado la figura de Ignacio Sánchez Mejías en los actos conmemorativos del centenario de la generación del 27. Ya se hablo de ello en vísperas del verano y hasta publicamos un cumplido reportaje de los estrechos, numerosos e imprescindibles vínculos del torero con el panorama literario de una época que se cerró, simbólicamente, con su sangre derramada camino de Madrid tras la horrenda tragedia de Manzanares. Lorca no tardaría en levantar su monumental Llanto, la más hermosa elegía escrita en lengua castellana: “Tardará en nacer, si es que nace, un andaluz más claro, más rico en aventura…”