Enrique Ponce debuta en los despachos apoderando a David de Miranda

Las sorpresas no cesan. David de Miranda, uno de los toreros revelación de la temporada 2025, ha escogido a Enrique Ponce para que se haga cargo de sus asuntos profesionales a partir de ahora. El acuerdo, advierte su servicio de prensa en un escueto comunicado, ese ha sellado al término de una reunión mantenida este jueves entre las partes implicadas y al modo clásico: con el tradicional apretón de manos y por tiempo indefinido.

Se trata, en cualquier caso, en el debut de Enrique Ponce en el campo del apoderamiento. El valenciano, que se despidió definitivamente de los ruedos en 2024, presta así su experiencia personal en la dirección de una carrera, la de David de Miranda, que ha despegado este año gracias a éxitos resonantes como la Puerta del Príncipe de Sevilla o la corrida televisada de Málaga que supuso el definitivo escaparate para el gran público. Ponce contará con el apoyo de su hombre de confianza, Juan Ruiz Palomares, hijo del popular Patas que fue clave en su forja como torero precoz y su posterior lanzamiento como primera figura del toreo.

Pero el apoderamiento de David de Miranda encierra otras claves. El torero de Trigueros había roto su anterior vínculo con el empresario onubense José Luis Pereda después de actuar en la pasada Feria de San Miguel de Sevilla. Desde ese momento, todos los dedos señalaban a Ramón Valencia como inminente mentor del diestro choquero que llegó a recibir la ayuda y el acompañamiento incipiente de Ramón Valencia Canorea, hijo del ex empresario del coso sevillano.

Entrebastidores se aludía que se aguardaba la concesión de la plaza de la Maestranza para anunciar o formalizar definitivamente este apoderamiento pero la decisión del cuerpo nobiliario -que ha nombrado a José María Garzón para los próximos cinco años- iba a dar un sesgo inesperado a los acontecimientos poniendo a Miranda en la órbita de Enrique Ponce que tiene entre sus manos llevar la batuta de uno de los toreros más esperados de cara a 2026.