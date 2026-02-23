Guillena: una jornada triunfal y solidaria

El toreo y la solidaridad se han vuelto a dar la mano una vez este domingo en la localidad sevillana de Guillena. En el marco del Festival benéfico a favor de la familia ‘Loli Romero Florido’, Jesulín de Ubrique, El Cid, Manuel Escribano, El Fandi, Ginés Marín y Javier Torres ‘Bombita’ protagonizaron una entretenida tarde de toreo bajo el cante de Paco Candela, informa Mundotoro.

Jesulín, El Cid, Escribano y El Fandi pasearon las dos orejas de sus respectivos novillos de Espartaco, mientras que Ginés Marín logró una. Por su parte, el novillero Javier Torres ‘Bombita’, logró desorejar a su oponente para cerrar la tarde.

Ficha:

Guillena (Sevilla) España – Festival benéfico a favor de la familia ‘Loli Romero Florido’. Lleno. Novillos de Espartaco para Jesulín de Ubrique, dos orejas; Manuel Jesús ‘El Cid’, dos orejas; El Fandi, dos orejas; Manuel Escribano, dos orejas; Ginés Marín, oreja; y el novillero Javier Torres ‘Bombita’, dos orejas