Guillena: una jornada triunfal y solidaria

El festival organizado a beneficio de una familia local llenó la plaza y propició el triunfo de los toreros anunciados

Los tendidos del coqueto coso de Guillena vivieron un extraordinario ambiente este domingo.
A.R.M.

23 de febrero 2026 - 10:30

El toreo y la solidaridad se han vuelto a dar la mano una vez este domingo en la localidad sevillana de Guillena. En el marco del Festival benéfico a favor de la familia ‘Loli Romero Florido’, Jesulín de Ubrique, El Cid, Manuel Escribano, El Fandi, Ginés Marín y Javier Torres ‘Bombita’ protagonizaron una entretenida tarde de toreo bajo el cante de Paco Candela, informa Mundotoro.

Jesulín, El Cid, Escribano y El Fandi pasearon las dos orejas de sus respectivos novillos de Espartaco, mientras que Ginés Marín logró una. Por su parte, el novillero Javier Torres ‘Bombita’, logró desorejar a su oponente para cerrar la tarde.

Ficha:

Guillena (Sevilla) España – Festival benéfico a favor de la familia ‘Loli Romero Florido’. Lleno. Novillos de Espartaco para Jesulín de Ubrique, dos orejas; Manuel Jesús ‘El Cid’, dos orejas; El Fandi, dos orejas; Manuel Escribano, dos orejas; Ginés Marín, oreja; y el novillero Javier Torres ‘Bombita’, dos orejas

