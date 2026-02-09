PROTESTAS
Tractorada en Sevilla este 10 de febrero: recorridos y cortes de tráfico
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA MAESTRANZA 2026
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA MAESTRANZA 2026 / Juan Carlos Muñoz

Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza

Goerg Dokoupil escoge a Morante de la Puebla para anunciar la temporada taurina en Sevilla

Este lunes han sido presentados los festejos taurinos de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza. El cartel anunciador es obra del pintor checo Georg Dokoupil, que ha escogido la figura de Morante para pregonar gráficamente esta temporada que también implica el estreno del empresario José María Garzón al frente de la Plaza de Toros de Sevilla.

Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
1/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
2/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
3/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
4/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
5/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
6/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
7/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
8/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
9/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
10/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
11/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza
12/12 Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza / Juan Carlos Muñoz

También te puede interesar

Lo último

stats