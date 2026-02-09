Las imágenes de la presentación del cartel de la temporada 2026 en la Maestranza

Este lunes han sido presentados los festejos taurinos de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza. El cartel anunciador es obra del pintor checo Georg Dokoupil, que ha escogido la figura de Morante para pregonar gráficamente esta temporada que también implica el estreno del empresario José María Garzón al frente de la Plaza de Toros de Sevilla.