Juan Ortega dona un traje de luces al museo Sánchez Mejías de Manzanares

Verde botella y azabache con piedras en grana, es el vestido que Juan Ortega vestía en la tarde del 16 de julio de 2022 en Manzanares y que ha donado al Archivo-Museo Ignacio Sánchez Mejías de la localidad toledana, escenario de la cornada mortal del polifacético diestro de la Edad de Plata en agosto de 1934.

"Sin lugar a dudas es uno de los más representativos de su etapa como matador de toros", señala el gabinete de prensa del torero recordando que cortó un total de 4 orejas a un lote de la ganadería de Castillejo de Huebra "en una tarde quedó grabada en la retina y el corazón de la afición de Manzanares".

Antes de volver a pisar el ruedo de la plaza de toros, Juan Ortega visitó el Archivo-Museo Sánchez Mejías, donde profundizó en el estudio de uno de los toreros que más ha contribuido a la vinculación entre el mundo del toro y la cultura. Gloria Patón, responsable de este espacio documental y museístico, junto a Rocío Pérez de Ayala, biznieta de Sánchez Mejías, desvelaron aspectos de la personalidad del torero, intelectual y escritor que impulsó la Generación del 27. Conserva este espacio los fondos documentales y gráficos que María Teresa Sánchez Mejías Gómez, hija del genial torero nacido en Sevilla en 1891, fue compilando a lo largo de toda su vida.

El presidente de la Peña Taurina Sánchez Mejías de Manzanares, Francisco Jiménez Navarro, fue el encargado de recibir el vestido donado en presencia del teniente de alcalde, Cándido Sevilla. Hay que destacar que este terno fue el que Ortega vistió en tardes tan importantes en su vida como la del Domingo de Resurrección de 2019 en La Ventas o en Linares el 30 de agosto de 2020, fecha de la corrida televisada en plena pandemia que marcó el antes y el después del diestro sevillano.

Tras el acto de entrega, Juan Ortega mantuvo un encuentro con representantes y socios de la Peña Taurina Sánchez Mejías que aúna a cerca de 200 aficionados que mantienen un alto nivel de actividad cultural y taurina durante todo el año.