Morante gana el XIV Premio 'A la excelencia taurina' de la tertulia El Porvenir

La Tertullia El Porvenir, consolidada como uno de los colectivos más relevantes de aficionados de la ciudad de Sevilla, ha fallado su XIV premio A la excelencia taurina a favor de Morante de la Puebla que se ha impuesto en las votaciones -señala la propia tertulia en una nota de prensa- al diestro David de Miranda y a Canal Sur. En la misma sesión acordaron conceder una mención póstuma a Rafael de Paula.

La concesión del premio a Morante de la Puebla , detalla el acta oficial, "se fundamenta en reconocimiento a una temporada que ha marcado un hito en la historia reciente de la tauromaquia", explica la misma nota. "Durante el año 2025, Morante ha demostrado una maestría insuperable, ofreciendo faenas que han elevado el arte del toreo a su máxima expresión, con una personalidad única y un compromiso absoluto con la pureza y la estética" argumentan los tertulianos de El Porvenir precisando que "durante más de dos décadas, Morante ha sido un referente indiscutible del toreo clásico, elevando la Fiesta a la categoría de arte". "

Su estilo personal, marcado por la pureza, la creatividad y la búsqueda constante de la belleza, ha dejado una huella imborrable en la historia de la tauromaquia, y en particular en el aficionado y en Sevilla. Cada actuación ha sido una lección de torería, un legado que permanecerá como ejemplo para las generaciones futuras", detalla el fallo.

Los tertulianos quieren subrayar que este reconocimiento adquiere "un significado especial" al coincidir con el anuncio de su retirada lo que, según esa argumentación, "convierte su última campaña en una auténtica lección de torería, dejando una impronta imborrable en todas las plazas donde ha actuado". "Su capacidad para emocionar, innovar y mantener la esencia del toreo clásico justifica, en todos sus términos, la denominación de excelencia que da nombre a este premio", puntualiza el fallo.

Morante con Rafael de Paula en una imagen publicada por el apoderado del diestro cigarrero, Pedro Marques. / M.G.

La Mención de Honor concedida a Rafael de Paula viene dada, señala la misma nota, "en reconocimiento al legado artístico que deja en la historia de la tauromaquia".

"Rafael de Paula fue mucho más que un torero: fue un creador, un artista irrepetible que convirtió cada lance en una expresión de belleza y sentimiento" explican los tertulianos de El Porvenir añadiendo que "su concepto del toreo, marcado por la pureza, la hondura y la inspiración, trascendió lo meramente técnico para situarse en el ámbito de lo emocional y lo estético, dejando una impronta única en la memoria de la afición".

"Con esta distinción, la Tertulia Taurina El Porvenir quiere rendir homenaje a una figura que engrandeció la Fiesta, aportando una visión personal y auténtica que seguirá siendo referencia para quienes entienden el toreo como arte" argumenta el fallo concluyendo que "su desaparición física no borra la huella que deja en la cultura taurina, donde su nombre permanecerá ligado para siempre a la elegancia y la genialidad".