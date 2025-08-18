Roca Rey dona más de 30.000 euros en trastos de torear a las escuelas taurinas andaluzas

El matador de toros Andrés Roca Rey, que ejerció como padrino del Proyecto de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2024, ha reafirmado su compromiso con la juventud taurina donando más de 30.000 euros destinados a las Escuelas Taurinas de Andalucía.

"Con esta iniciativa, Roca Rey demuestra que su cercanía con la juventud va mucho más allá de los tendidos" ha señañado la Asociación de Escrulas Taurinas de Andalucía Pedro Romero en un comunicado asegurando que "el diestro limeño quiere contribuir directamente al futuro de la tauromaquia, apoyando a los jóvenes novilleros que hoy se forman en las escuelas andaluzas y que mañana serán los encargados de llevar a nuevos toreros y nuevos públicos a las plazas".

El propio torero ha destacado que “las escuelas no solo forman toreros, también transmiten valores fundamentales para la sociedad y forjan a las futuras generaciones de la tauromaquia”. Este gesto, señala la misma nota de prensa, "se enmarca dentro de la línea de acción que Roca Rey ha venido desarrollando en la presente temporada, marcada por su apuesta por la renovación y apertura de carteles en favor de los jóvenes toreros que comienzan a abrirse camino en el escalafón”.

“No me olvido de los que aún están empezando. Con esta aportación espero poder contribuir al futuro de la tauromaquia y al sueño de tantos jóvenes que, como yo un día, quieren alcanzar lo más alto”, ha expresado el torero precisando que dicha donación "se repartirá entre las escuelas taurinas de Andalucía, reforzando sus programas de enseñanza, promoción y apoyo a nuevos talentos, con el objetivo de seguir garantizando la continuidad y el arraigo de la cultura taurina entre las nuevas generaciones”.

Apoyo a los valores emergentes

En esa línea, el paladín limeño ha reflexionado que “la temporada 2025 está siendo un claro ejemplo de voluntad y de abrir paso a las nuevas generaciones". "He compartido carteles y brindado oportunidades a figuras emergentes como Chicharro en Valencia, Samuel Navalón en Alicante, Jarocho en Burgos y Santander; David de Miranda en Sevilla, Huelva y Málaga; Rafa Serna en Madrid, Fortes en Málaga y Gijón, Tomás Rufo en varias corridas como Madrid, Toledo, Ciudad Real…, Tristán Barroso en Dax, Clemente en Mont de Marsan, Ginés Marín en Cáceres, así como las próximas alternativas de Aarón Palacio en Nimes y Zulueta en Sevilla” ha explicado el propio torero renovando su apoyo a los jóvenes que se forman en las Escuelas Andaluzas y también "a los que ya comienzan a consolidarse en los ruedos, favoreciendo un relevo generacional imprescindible para la tauromaquia”.

No es la primera vez que el diestro muestra su sensibilidad hacia los más jóvenes, recuerda la asociación de escuelas. En 2023 ya se comprometió donando capotes y muletas a los alumnos de la Escuela Taurina de Valencia, en un gesto que simbolizaba su cercanía con quienes están dando sus primeros pasos en la profesión.