La tauromaquia sigue vetada en la concesión de las Medallas de Oro de las Bellas Artes

El mundo de "las sedas y los oros", que escribio Machado, sigue siendo el gran ausente de la lista de galardonados con las Medallas de Oro al mérito en las Bellas Artes. Estos días se hacía público el elenco de premiados entre los que figuraban Estrella Morente -esposa de un torero-, Los Chichos, Manuel Vicent -antitaurino declarado- , Cristina Rosenvige, Luis Tosar y hasta un grafitero que atiende a la gracia de Suso 33. La lista se alarga hasta 35 nombres entre los que, una vez más, no hay rastro del mundo de los toros.

El asunto, en realidad, no pilla de sorpresa. El último reconocimiento al taurino en estas preciadas preseas que concede el Ministerio de Cultura llegó en 2022. Los hermanos Eduardo y Antonio Miura recogieron la flamante medalla de manos del Rey y quedó para la anécdota la imagen de Ernest Urtasun, ministro del ramo, estrechándoles la mano en el correspondiente acto de entrega, retrasado hasta abril de 2024 en Cádiz.

La beligerancia antitaurina de Ernest Urtasun, ministro de cuota por Sumar en el gobierno de coalición que preside Sánchez, era pública y manifiesta. Unos días después de la entrega de la Medalla a los Miura ponía en marcha la maquinaria burocrática para eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia en la lista de Cultura, una distinción que había puesto en marcha el gobierno socialista de Zapatero a raíz del traspaso de competencias taurinas de Interior a Cultura.

Desde el ministerio se argumentaba que es decisión era “fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad”. Este proceso de cancelación sigue chocando con la legislación vigente que considera la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial de España. Urtasun destaco en sus años de eurodiputado en Bruselas por su militancia ecologista desde el papel de vicepresidente del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea. En su opinión el toreo es “una actividad, injusta, sádica y despreciable”. El actual ministro de Cultura, además, se distinguió en la declaración de rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional que anuló de derecho la abolición catalana.

Conviene recordar que la tauromaquia, que sigue formando parte de las competencias del Ministerio de Cultura, está declarada Patrimonio Cultural de España, tal y como figura en la ley 18/2023 por más que Urtasun proclamara en su momento que el toreo “no merece ser legal en el ordenamiento jurídico”. Urtasun ha hablado en ocasiones de “tortura” e invoca una supuesta “mayoría social” contraria a la fiesta.

El ministro se ha visto envuelto recientemente en otra polémica vinculada al mundo taurino al ningunear inicialmente la relevancia de Ignacio Sánchez Mejías en los actos previstos para conmemorar el centenario de la Generación del 27. Antes había tenido que contemplar, gracias a la abstención del PSOE, el rechazo de la ILP antitaurina en el Congreso. Se trataba de romper el blindaje legal de la tauromaquia pero el asunto no se llegó ni a debatir.

El ministro se abstuvo de aplaudir a El Juli en la entrega del último Premio Nacional de Tauromaquia / Europa Press/José Oliva

Una larga lista de galardonados

La lista de toreros, instituciones o personalidades ligadas a la tauromaquia en la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes la había inaugurado el maestro rondeño Antonio Ordóñez en 1996 aunque los franceses –en un desacomplejado ejercicio de libertad-ya se habían adelantado otorgándole la Legión de Honor un año antes. En cualquier caso se había abierto la espita y el mundo del toro, desde entonces, no había dejado de tener una presencia casi continua en la concesión de estos galardones con la única excepción de los años 2012, 2018, 2021 y 2023. ¿Habrá alguna más?

En total se han entregado 29 medallas –con gobiernos de distinto color político- que consagran la dimensión cultural y artística de la tauromaquia. Después de Ordóñez llegaron Santiago Martín El Viti, Curro Romero, Litri, Pepe Luis Vázquez, el ganadero y rejoneador Álvaro Domecq y Díez, Antonio Chenel Antoñete, Rafael de Paula, Manolo Vázquez, Ángel Luis Bienvenida, Juan Antonio Ruiz Espartaco, Paco Camino, José María Manzanares, Enrique Ponce, el crítico Manuel Molés, José Tomás, Francisco Rivera Ordóñez, Luis Francisco Esplá, José Miguel Arroyo Joselito, Pepín Martín Vázquez, Ángel Peralta, Victorino Martín, Manuel Benítez El Cordobés, Pablo Hermoso de Mendoza, Julián López El Juli, Dámaso González, la sastra de toreros Natividad González, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la ganadería de Miura en 2022 que, por ahora, cierra esta lista en la que ha tenido cumplida presencia el frondoso árbol del toreo sevillano.

Romero, Pepe Luis, Manolo Vázquez, Ángel Luis Bienvenida, Espartaco, Camino –que la devolvería en unión de José Tomás-, Francisco Rivera –de nacimiento madrileño y sentimiento trianero-, Pepín Martín Vázquez, Ángel Peralta, la Real Maestranza o la temida vacada que pasta en Zahariche refuerzan la primacía hispalense en un listado que no sabemos si tendrá continuación. Eduardo y Antonio Miura, precisamente, tuvieron que estrechar la mano del ministro Urtasun –que se tragó la foto- sabiendo perfectamente lo que se venía encima en la entrega de las medallas correspondientes a la edición de 2022, celebrada en Cádiz en abril de 2024.

Unos meses después, el 11 de octubre de 2024, el mismo ministro asistía junto a los Reyes con gesto displicente a la entrega del último Premio Nacional de Tauromaquia que se concedía después de fulminarlo arbitrariamente de la lista de los premios nacionales de Cultura. El galardonado era El Juli. Al diestro madrileño le iba a caber el dudoso honor de cerrar la lista aunque no dudó en ofrecer su mano al ministro de Sumar que la estrechó con visible desgana y cara de póquer. No terminó ahí el asunto: el 28 de noviembre de 2024 se organizó la entrega de las Medallas correspondientes a 2023 se vetó deliberadamente cualquier presencia del mundo taurino entre la lista de invitados.