Los mejores planes para el fin de semana en Andalucía Oriental

¿Tienes pensado visitar las provincias de Málaga, Granada, Almería o Jaén este fin de semana? Pues no te puedes perder nuestra agenda: te proponemos planes diversos para todos los gustos.

Inauguración de la exposición Brujas, de Judith Prat, en Almería

La prestigiosa fotógrada Judith Prat inaugura su exposición temática Brujas en el Centro Andaluz de la Fotografía (calle Pintor Díaz Molina, 9), un encuentro entre el pasado y el presente, una muestra visual que establece un diálogo entre las mujeres que fueron condenadas a la muerte por brujería y las que, en la actualidad, habitan los Pirineos. La exposición es totalmente gratuita.

Ruta del rock en Torremolinos, Málaga

Melómano, esto no te lo puedes perder: más de 40 actuaciones gratis en distintos bares de las zonas de Playamar, La Carihuela, Los Álamos y Centro. Si no puedes este fin de semana, no te preocupes, pues también se celebrará del 16 al 18 de febrero. Por lo general, este evento se celebraba en mayo, pero el ayuntamiento ha decidido adelantarlo. ¿Qué tal un fin de semana en Torremolinos?

Festival de Música Folk de Granada

Si lo tuyo, más que el rock es el folk, tu cita imperdible será en Granada el día 9 de febrero en el Teatro Isabel La Católica a partir de las 21:00 h con la actuación de Luar Na Lubre. Al combo gallego le estará acompañando el grupo Darash, que ofrecerá un repertorio propio basado por las músicas tradiciones del Mediterráneo y el Atlántico.

Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento en Úbeda, Jaén

Y si prefieres los planes con comida, este fin de semana y hasta el 17 de marzo se vienen celebrando en Úbeda las Jornadas Gastronómicas en el Renacimiento, en la que trece restaurantes y cuatro cafeterías elaboran menús acordes a la gastronomía local. Una oportunidad magnífica para llenar el estómago con delicias de la tierra del aceite de oliva.